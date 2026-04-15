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Educación

Paritaria docente: hubo acuerdo entre el Gobierno y los gremios

El acuerdo incluye subas escalonadas para el trimestre abril-junio, aumento del valor índice y una cláusula de revisión para mitad de año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

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Luego de intensas horas de negociación en el Centro Cívico que se extendieron hasta las 23 horas, el Gobierno de San Juan y los gremios UDAP, UDA y AMET sellaron finalmente un nuevo acuerdo salarial para el primer semestre de 2026. La paritaria dejó como resultado un esquema de incrementos que busca actualizar el sueldo de los trabajadores de la educación.

El punto más fuerte del acta es la garantía de un Salario Docente Provincial Neto que irá subiendo mes a mes, comenzando con un piso de $831.989 en abril. Esta cifra se elevará a $851.943 para el mes de mayo y finalmente alcanzará los $876.332 con los haberes de junio, siempre considerando por cargo y hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedra.

El acuerdo no solo toca el sueldo inicial, sino que impacta en toda la estructura del recibo mediante el incremento del valor índice, que fue fijado en 901,6123 para abril. Para los meses siguientes, se aplicará un aumento del 2% en mayo y un 3% en junio, tomando como base el mes anterior inmediato. Además, en el mes de mayo se sumarán 4 puntos extra a cada cargo del nomenclador docente vigente.

Otro de los anuncios relevantes fue la resolución de un reclamo histórico vinculado al ítem Radio. El Gobierno aceptó incrementar las bonificaciones para las zonas 4, 5, 6 y 7 a partir de abril , con un segundo tramo de actualización previsto para el mes de octubre. Por su parte, la asignación denominada "Estado Docente" (código A56) también sufrió modificaciones, quedando establecida en $268.577,88 para el mes de junio.

Las partes acordaron volver a sentarse el próximo 30 de junio a las 15 horas para realizar una revisión salarial integral. En ese encuentro se evaluará la variación del IPC acumulado durante el primer semestre del año para calcular cualquier diferencial que pudiera surgir y aplicarlo a la propuesta de julio. Del encuentro participaron los ministros Silvia Fuentes y Roberto Gutiérrez junto a los secretarios generales de los gremios locales

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