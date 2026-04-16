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El Quini 6 entregó un premio desorbitante: $2.336.425.276, ¿quién fue el afortunado?

El sorteo del Quini 6 de este miércoles dejó un nuevo millonario, que se llevó un pozo extraordinario.

Por Agencia NA
Quini 6.

Quini 6.

El sorteo del Quini 6 de este miércoles 15 de abril dejó un nuevo millonario en el país, gracias que un afortunado se llevó en soledad el premio principal de la modalidad Tradicional.

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Nuevo millonario del Quini 6

El afortunado acertó todos los números de la modalidad Tradicional, que fueron los siguientes: 04 06 07 09 24 35 y gracias a eso se llevó 2.336.425.276 de pesos.

La apuesta se realizó en la provincia de Santa Fe, de dónde es el Quini 6, en la ciudad de Casilda.

Sorteo del Quini 6 del miércoles 15 de abril

  • TRADICIONAL: 04 06 07 09 24 35 (1 ganador: $2.336.425.276)
  • LA SEGUNDA: 01 05 16 34 35 41 (Vacante)
  • REVANCHA: 26 27 30 35 37 38 (Vacante)
  • SIEMPRE SALE: 00 10 19 42 43 44 (12 ganadores c/5 aciertos: $24.070.749)

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket.

Los sorteos son los miércoles y domingos.

En 1988 Lotería de Santa Fe da otro golpe a la clandestinidad con el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.

La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudó a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.

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