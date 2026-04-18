Conmoción en Rosario: hallaron muerta a una pareja y sospechan de un femicidio seguido de suicidio

Una joven y su pareja, ambos de 22 años, fueron encontrados muertos a pocas cuadras de distancia en Rosario . Eran estudiantes de Psicología y convivían desde hace pocos meses. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó tras las pericias a los teléfonos celulares que la teoría más concreta sobre el hecho es que se trató de un femicidio seguido de suicidio .

Sophia Civarelli y Valentín Alcida compartían pasillos y aulas en la Universidad de Rosario (UNR). Habían decidido unir sus destinos meses atrás, como pareja y convivientes. Y en rigor lo estuvo hasta este viernes, cuando ese destino compartido quedó sellado tristemente: ambos fueron encontrados sin vida, con pocas horas de diferencia y a menos de 15 cuadras de distancia.

La joven fue encontrada en su departamento acostada en la cama con una herida cortante en el cuello. Durante la tarde, la fiscal reportó que la herida no indicaba involucramiento de terceros y que no se encontraron otros signos de violencia o golpes, según indicó Cadena 3. Sin embargo, tras los resultados preliminares de los peritajes, la principal línea investigativa apunta a un femicidio seguido de suicidio, detalló Rosario3.

La noticia de su muerte fue conocida porque su pareja, Valentín Alcida, también de 22, llamó al 911 a las 4 de la mañana para alertar del fallecimiento. Minutos después, se dirigió a la casa de una amiga en 3 de Febrero al 1100, donde le contó lo ocurrido. Tras ello, se arrojó al vacío desde el octavo piso.

Su amiga llamó al 911 y el joven fue trasladado al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, donde murió poco después. Efectivos policiales se acercaron a ambos departamentos para investigar el hecho. Secuestraron un cuchillo junto con los teléfonos de la pareja.

La fiscal del caso, Carla Ranciari, de la Unidad Especializada en Violencia Altamente Lesiva apuntó un detalle: en el departamento en que se halló sin vida a Civarelli se encontró una nota de despedida de Alcida, que anticipaba su propia muerte al no haber podido salvar la de su novia. Esa vivienda, a su vez, es en el que ambos convivían desde que formalizaron su relación de pareja.

"Había una carta que quedó en lugar, manuscrita por él, en la cual decía que su pareja se había quitado a vida y que luego él también decidió suicidarse porque no pudo salvarla. Lo intentó hacer de distintas maneras, pero no lo pudo concretar", añadió Ranciari.

"Por eso se dirigió al domicilio de su amiga y se suicidó de la manera que lo anunció en la carta: tirándose desde un octavo piso", concluyó la fiscal sobre la hipótesis fuerte.