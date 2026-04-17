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Procedimiento

Investigan a 17 adolescentes por amenazas escolares en Salta, Córdoba y Mendoza

Tres de los adolescentes fueron detenidos.

Por Agencia NA
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Diecisiete menores y tres mayores de edad son investigados por haber cometido presuntas amenazas escolares en Mendoza, Salta y Córdoba, entre ellos tres fueron detenidos.

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Fuentes del Ministerio Público Fiscal de Mendoza informaron que tres adolescentes menores de 16 años, no imputables, brindaron declaraciones informativas y un menor punible de 16 años fue imputado por intimidación pública y amenazas en las afueras de una escuela en Mendoza, a la vez que otro joven de 17 años llevó una réplica de arma de fuego al colegio.

En tanto, el fiscal Gustavo Farmache, de la Fiscalía Penal Juvenil, tomó declaración informativa a los tres adolescentes que quedaron sujetos a investigación por intimidación pública, y a un menor de 15 años que había llevado una réplica de un arma de fuego este viernes 17 de abril por la mañana, ya que aún no está en vigencia la nueva ley de baja de imputabilidad de menores.

Por su parte, otro implicado, de 16 años, fue imputado en igual carátula, ya que había difundido una fotografía de una réplica de arma de fuego con un mensaje intimidante; misma medida que se tomó con un adolescente de 17 años que llevó una réplica de arma de fuego a la institución. Su madre también fue acusada por instigación al delito, porque ella le recomendó la acción, mientras que en la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados ya se recepcionaron más de 50 denuncias por hechos de este tipo.

Tres alumnos de 17, 18 y 19 años fueron detenidos acusados de escribir grafitis con mensajes intimidatorios en el baño de varones del Colegio Walter Adet, en la provincia de Salta.

El fiscal penal 3 del Distrito Centro, Horacio Córdoba Mazuranic, investigó el primer hecho y constató que se hallaron pintadas en esa escuela, donde se señaló que habría un tiroteo el próximo lunes.

Personal del colegio observó que los tres estudiantes ingresaron al sector en el que se halló la inscripción y expresaron que se trataba de un “reto”, conforme a la información del Ministerio Público Fiscal (MPF) local.

El Juzgado de Garantías ordenó los arrestos de los implicados y la audiencia de imputación se realizará este sábado 18 de abril mientras el fiscal continúa con la recolección de pruebas para esclarecer el suceso.

La Fiscalía Penal Juvenil del Turno 4° de Córdoba formuló cargos contra ocho alumnos por el delito de “amenaza agravada por anonimato” en un caso que investiga más de 100 hechos en la capital provincial, en tanto que se tramitan diligencias en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María.

Luego del caso de Gino C. en la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde el alumno mató a tiros a Ian Cabrera, las denuncias y activación de protocolos en todas las provincias es cada vez mayor, por lo que las autoridades del Ministerio de Educación pidieron con urgencia una reunión.

La secretaria de Gestión Institucional de Santa Fe, Virginia Coudannes, afirmó en una conferencia de prensa que “en el día de ayer, en el Consejo Federal de Educación, donde participaron todos los ministros del país, la preocupación es generalizada, no solo de Santa Fe”.

Coudannes subrayó que estas intimidaciones “no son una broma”, si no que “es un delito”, por lo que piden cesar con los actos. Esta aclaración se debe ante la posibilidad de que las pintadas en las escuelas estén ligadas a retos virales en redes sociales.

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