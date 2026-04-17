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Qué pidió el Ministerio de Educación de San Juan ante las amenazas en más de 10 escuelas

Desde el organismo afirmaron que “no se tolerará ninguna acción que atente contra la integridad física o emocional de la comunidad educativa”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Silvia Fuentes, a cargo del Ministerio de Educación de San Juan que emitió el comunicado sobre las amenazas de tiroteo.

Silvia Fuentes, a cargo del Ministerio de Educación de San Juan que emitió el comunicado sobre las amenazas de tiroteo.

El Ministerio de Educación de San Juan emitió un comunicado oficial tras la circulación de amenazas de tiroteos y retos virales que alcanzaron a más de una decena de instituciones educativas. El organismo aseguró que se activaron protocolos de seguridad en conjunto con autoridades provinciales, remarcó que no existe un riesgo concreto hasta el momento y llamó a las familias y a la sociedad a actuar con responsabilidad para evitar la propagación del miedo.

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En el documento, la cartera educativa expresó un rechazo categórico a cualquier forma de incitación a la violencia en el ámbito escolar, ya sea mediante mensajes anónimos, desafíos en redes sociales o contenidos que generen temor en estudiantes, docentes y familias. “La escuela es un espacio de cuidado, aprendizaje y convivencia democrática”, señalaron, y advirtieron que no se tolerarán acciones que pongan en riesgo la integridad física o emocional de la comunidad educativa.

Según informaron, a partir de la detección de estos mensajes, se puso en marcha un protocolo de intervención en articulación con la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público. Las amenazas están siendo investigadas para determinar su origen y veracidad. No obstante, desde el Ministerio aclararon que hasta el momento no se registraron hechos concretos que impliquen un peligro real, por lo que las clases continúan con normalidad.

Asimismo, los equipos directivos y supervisivos fueron instruidos para actuar ante este tipo de situaciones, incluyendo la realización de denuncias policiales y la comunicación con las comunidades educativas, priorizando la contención. En paralelo, los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios están disponibles para brindar acompañamiento socioemocional a estudiantes y familias.

El comunicado también incluyó recomendaciones dirigidas a las familias. Entre ellas, reforzar el diálogo con niños y adolescentes sobre el uso responsable de redes sociales y las consecuencias legales de difundir amenazas, incluso cuando se trate de “bromas”. Además, se pidió no viralizar este tipo de contenidos, ya que su difusión amplifica el y dificulta las investigaciones. Ante cualquier mensaje sospechoso, se recomienda dar aviso inmediato a la escuela o a las autoridades.

Por otro lado, el Ministerio solicitó a los medios de comunicación actuar con responsabilidad, evitando contribuir a la propagación de este tipo de situaciones que, según indicaron, se originan en redes sociales pero se amplifican a través de su cobertura.

Finalmente, recordaron que realizar o reproducir amenazas de tiroteo constituye un delito contemplado en el Código Penal Argentino. En estos casos, los responsables, y los adultos a cargo si se trata de menores, pueden enfrentar consecuencias judiciales. “La edad no exime de responsabilidad”, subrayaron.

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