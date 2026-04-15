La Aduana subastará consolas de videojuegos: cuándo, qué modelos son y cómo se puede participar

La Aduana realizará un nuevo remate que esta vez tendrá como protagonistas a las consolas de videojuegos. Mientras que entre enero y marzo se subastaron productos textiles, hilados, alfombras y mantas, y rollos de caño de cobre y vidrio, entre otros productos, ahora llegó el turno de las consolas Playstation 5 .

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La cita es el próximo jueves 23 de abril en el siguiente link .

A partir de qué precio se subastan las Playstation 5

Hay consolas disponibles desde un precio base de $237.000. El dinero obtenido será incorporado a las rentas fiscales. La recaudación por subastas acumulada al 31 de marzo de 2026 asciende a $ 78.555.696.

Debido a la gran cantidad de mercadería y la alta demanda que las subastas del organismo registran, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizará nuevos remates durante 2026 con el objetivo de generar más recursos para el Estado y potenciar la cercanía con el contribuyente.

De esta manera, se puede consultar el cronograma en www.arca.gob.ar/rematesysubastas.

FUENTE: Agencia NA