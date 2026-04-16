Ciclistas pagando de su bolsillo y otro papelón de la Federación: el trasfondo del caótico viaje sanjuanino rumbo al Argentino

Otra vez el ciclismo sanjuanino, otra vez la misma novela. A horas del inicio del Campeonato Argentino de Ruta , la delegación provincial no pudo viajar toda junta, como lo hizo siempre, sino de manera fragmentada y con la mayoría de los ciclistas costeando de su propio bolsillo el traslado, la estadía y la alimentación durante los días de carreras. El punto de quiebre se dio este último miércoles, el mismo día en que estaba previsto el viaje rumbo a Córdoba. En una reunión realizada en la sede de Avenida Rawson , con presencia de clubes y corredores, se comunicó que no había recursos disponibles y que cada pedalero debía afrontar sus gastos. La noticia generó sorpresa, bronca y un fuerte malestar entre los deportistas, que hablaron de “falta de respeto” ante una decisión tomada a último momento.

La medida fue transmitida por el prosecretario de la Federación Ciclista Sanjuanina , ante la ausencia de su presidenta, Alejandra Perona . Desde ese instante, la logística colectiva se desarmó por completo: ya no hubo delegación unificada, ni traslado conjunto, ni planificación centralizada. Cada ciclista comenzó a resolver como pudo su participación en la competencia, la más importante para la Selección sanjuanina.

El costo estimado para competir ronda los 500 mil pesos por persona, contemplando combustible o pasajes, alojamiento y comida para una estadía de dos días y una noche. Un monto sumamente elevado que dejó a varios fuera de carrera. En el ciclismo adaptado, por ejemplo, solo viajarán 6 de los 20 deportistas previstos. El resto no podrá competir por no contar con los recursos necesarios. En la rama convencional también se anticipan bajas, aunque aún no fueron oficializadas porque, esta este jueves, se estaban organizando cómo viajar y hasta se estaba pidiendo ayuda para solventar algunos gastos.

Pero el trasfondo del conflicto nadie lo contó, hasta ahora. El mismo está ligado a demoras administrativas dentro de la propia Federación, algo que ya ocurrió en otra oportunidad y que a esta altura, no es ninguna novedad. Según contó una fuente confiable a Tiempo de San Juan, la entidad (FSC) no contaba con el libre de deuda necesario para gestionar nuevos subsidios en la Secretaría de Deportes, debido a rendiciones fuera de término de aportes anteriores, incluso algunos correspondientes a la temporada de pista del año pasado. Recién la semana pasada se logró regularizar esa situación cuando el plazo establecido para rendir es de 30 días (se rindió dinero de carreras que, incluso, se disputaron cinco meses atrás).

Al no tener el libre de deuda en tiempo y forma, se provocó una demora que impactó directamente en el nuevo subsidio destinado al Argentino de Ruta. Si bien la ayuda ya fue aprobada, el circuito administrativo -que incluye a la Secretaría de Deportes, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y Tesorería- requiere tiempos que no se cumplieron por la presentación tardía. El resultado: los fondos no llegaron antes del viaje y recién se acreditarían en las próximas semanas. Tiempo de San Juan intentó comunicarse con Perona, pero no hubo respuestas.

Cabe destacar que históricamente, San Juan es, hasta ahora, la única provincia donde el Estado cubre la totalidad de los gastos de sus ciclistas. En otros distritos, como Mendoza, es la federación la que afronta cerca del 50% y el resto corre por cuenta de los deportistas. En la mayoría del país, directamente cada corredor se financia su participación. Aun así, la expectativa local era sostener ese esquema que posicionó a la provincia como referencia nacional.

Pese al malestar, desde este jueves los sanjuaninos emprenderán viaje rumbo a Río Cuarto, cada uno por su lado, con el objetivo de representar a la provincia en la máxima cita nacional. Pero el episodio dejó expuestas fallas en la gestión y volvió a poner bajo la lupa a la dirigencia del ciclismo local, en un contexto donde los deportistas reclaman previsibilidad, organización y respuestas.

La Federación, otra vez bajo la lupa

El conflicto por el viaje al Campeonato Argentino no es un hecho aislado. Llega en medio de un año que ya había dejado expuestas fallas organizativas y decisiones cuestionadas dentro de la Federación Ciclista Sanjuanina.

El calendario de ruta 2025/2026 nunca logró consolidarse. De las 16 fechas previstas, solo se disputaron 11, con suspensiones reiteradas por falta de ciclistas, problemas económicos y dificultades logísticas. Incluso hubo más de 30 días sin competencia oficial, algo inusual para una provincia históricamente ligada al ciclismo.

Entre los episodios más marcados estuvo la cancelación de la Doble Calingasta, una de las pruebas tradicionales, que no pudo realizarse por inconvenientes administrativos vinculados al financiamiento. A eso se sumaron pelotones reducidos y equipos que optaron por competir fuera de San Juan, en busca de mejores condiciones.

En ese contexto, la reciente desorganización del viaje al Argentino no hizo más que profundizar el malestar en el ambiente.