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Medio Oriente

Donald Trump anuncia la inminente firma de un acuerdo con Irán

Según el presidente de Estados Unidos, esa rúbrica se producirá en cuestión de horas.

Por Agencia NA
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que "esta noche" se firmará un acuerdo con Irán en Islamabad. Lo informó este lunes Fox News.

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y la delegación estadounidense que participarán en las largamente anunciadas conversaciones de paz con Irán llegarán a Islamabad “dentro de unas horas”, informó este lunes el New York Post.

El periódico citó al presidente estadounidense, Donald Trump, quien comentó en una breve entrevista que la delegación está en camino hacia la capital paquistaní para iniciar una segunda ronda de negociaciones con Irán.El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, y su homólogo pakistaní, Mohammad Ishaq Dar, intercambiaron este lunes puntos de vista sobre los últimos acontecimientos regionales y cuestiones relativas al alto el fuego entre Teherán y Washington, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

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