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Trump no descartó la posibilidad de viajar a Pakistán si se alcanza un acuerdo con Irán

El mandatario estadounidense afirmó que las próximas conversaciones presenciales sobre Irán serán “probablemente, tal vez” este fin de semana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que está “muy cerca” de llegar a un acuerdo con Irán y que, si se concreta, podría viajar a Pakistán.

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Trump dijo a periodistas en los jardines de la Casa Blanca que la próxima ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán podría tener lugar “probablemente, tal vez durante el fin de semana”.

Al preguntársele si viajaría a Pakistán, donde el fin de semana pasado se celebraron negociaciones entre Estados Unidos e Irán para ultimar un acuerdo, Trump dijo que estaría dispuesto a hacer el viaje.

“Yo iría a Pakistán. Sí, Pakistán ha sido genial. Podría ir, sí. Si el acuerdo se firma en Islamabad, podría ir”, dijo, refiriéndose a la capital de Pakistán.

Trump afirmó que las próximas conversaciones presenciales sobre Irán serán “probablemente, tal vez” este fin de semana, según reportaron las cadenas CBS News, NBC News y CNN.

El mandatario estadounidense amplió que “Irán quiere llegar a un acuerdo y estamos negociando muy bien con ellos. No puede haber armas nucleares… ese es un factor clave. Y están dispuestos a hacer cosas hoy que no estaban dispuestos a hacer hace dos meses”.

Trump se mostró optimista sobre el estado de las negociaciones y afirmó: “Parece muy probable que vayamos a alcanzar un acuerdo con Irán, y será un buen acuerdo. Será un acuerdo sin armas nucleares”.

El jefe de la Casa Blanca repitió en varias ocasiones que Irán aceptó no poseer armas nucleares. También afirmó que Teherán “aceptó devolvernos el polvo nuclear que está muy profundo bajo tierra debido al ataque que hicimos con bombarderos B-2”, en probable referencia al uranio enriquecido. “Así que tenemos mucho acuerdo con Irán”.

Trump reiteró que la próxima ronda de negociaciones presenciales “probablemente” se llevará a cabo durante el fin de semana.

Consultado sobre el plazo para suspender el enriquecimiento de uranio de Irán durante 20 años, el presidente respondió: “Tenemos una declaración, una declaración muy contundente de que no tendrán, más allá de 20 años, que no tendrán armas nucleares”.

Por otra parte, el mandatario norteamericano dijo que por el momento, no hay planes para poner fin al bloqueo de los puertos iraníes.

Nos está yendo muy bien con el bloqueo. Es algo rutinario para nosotros”, dijo. “La marina es increíble, y creo que el bloqueo está funcionando muy bien”.

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