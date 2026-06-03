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Reconocimiento

Por si faltaba alguno: Messi fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El capitán de la Selección argentina se convirtió en el primer deportista del país en obtener esta distinción.

Por Agencia NA
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En la antesala de su sexta participación en un Mundial, Lionel Messi sumó un hito para el deporte argentino al ser proclamado ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, uno de los reconocimientos institucionales más distinguidos a nivel internacional.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el comité evaluador, que estuvo encabezado por la nadadora Teresa Perales y conformado por doce especialistas, decidió que el astro argentino sea el galardonado entre 27 postulaciones provenientes de 12 países diferentes.

Los argumentos esgrimidos por el jurado para fundamentar la elección se respaldaron en las cualidades humanas y profesionales del jugador del Inter Miami. Asimismo, las autoridades del premio subrayaron que el futbolista logró cosechar la estima y el reconocimiento de la comunidad internacional gracias a sus valores de perseverancia, modestia y su fuerte sentido del juego en equipo.

La distinción tiene un condimento adicional para Argentina, ya que Messi se transformó en el primer deportista del país en alzar el galardón español. La consagración se da en vísperas del debut en su sexta Copa del Mundo donde buscará revalidar lo logrado en Qatar 22 y próximo a festejar su cumpleaños número 39, a conmemorarse el próximo 24 de junio.

El Premio Princesa de Asturias tiene como fin primordial condecorar aquellos caminos de vida que, valiéndose de las disciplinas deportivas y su proyección comunitaria, se instituyen como patrones de conducta ejemplares para la sociedad y los más chicos.

El protocolo oficial establece que el acto de premiación se desarrollará mediante una ceremonia en territorio español, la cual contará con la conducción de la realeza española y de la Princesa de Asturias. La recompensa prevista para el ganador comprende una pieza escultórica diseñada por el artista Joan Miró, la certificación académica correspondiente, una insignia de honor y la asignación de un fondo de 50 mil euros.

FUENTE: Agencia NA

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