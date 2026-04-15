Fuerte crecimiento de negocios "made in China": desde el 2024 se multiplicaron en un 400%, repartidos en Capital y Rawson

El número de comercios de origen chino se ha incrementado exponencialmente en los últimos años. Desde el sector inmobiliario aseguran que se multiplicó en un 400% la presencia de negocios asiáticos: de cuatro que había al principio de 2024, en la actualidad esa cifra aumentó a 15, distribuidos en el centro y la zona comercial de Rawson. Indicaron que, en su mayoría, alquilan los espacios y en pocas ocasiones suelen comprarlos.

Fuentes inmobiliarias remarcaron el crecimiento de inquilinos provenientes del gigante asiático que desembarcan en la provincia para instalar importadoras, que tienen una variada oferta de productos made in China y también algunos nacionales con precios competitivos para el mercado local. Se puede encontrar marroquinería, librería, bazar, juguetes, sahumerios, electrónica, entre otros.

Comentaron que las políticas de apertura de importaciones alentaron la llegada de ciudadanos chinos que instalaron sus negocios en la provincia, lo cual se expresa rotundamente en las estadísticas compartidas. De cuatro locales que había al inicio de 2024, en la actualidad hay 15 negocios de empresarios chinos repartidos entre el microcentro y Rawson, de acuerdo al sector. Agregaron que el 99% de los casos corresponden a alquileres y no a compras de inmuebles y, de hecho, solo se tiene registro de una compra efectiva. En tanto, detallaron que buscan superficies amplias, generalmente por encima de los 250 o 300 metros cuadrados, descartando locales más pequeños, de 80 a 100 m², que suelen quedar disponibles para otros rubros.

A su vez, destacaron que reciben consultas frecuentemente por disponibilidad de salones y en su mayoría prefieren firmar los contratos de alquiler en dólares, porque las operaciones de venta con sus proveedores se realizan con moneda estadounidense, ya que manejan mercadería importada.

Este panorama refleja el momento que vive Argentina en cuanto a su modelo económico y es el reflejo concreto de la flexibilización en las políticas arancelarias respecto a la entrada de productos extranjeros.