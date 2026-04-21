Trump contra Teherán: acusó al régimen de romper la tregua en "numerosas ocasiones"

“¡Irán ha violado el alto el fuego en numerosas ocasiones!”, escribió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un breve mensaje difundido a través de su cuenta en Truth Social.

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Conflicto bélico Trump acusó a Irán de violar el alto el fuego: "Se acabó la amabilidad"

“Van a negociar, y si no lo hacen, se enfrentarán a problemas que nunca antes habían visto, así que van a negociar. Y esperemos que lleguen a un acuerdo justo y reconstruyan su país”, aseveró también el mandatario estadounidense en el programa de John Fredericks.

Trump afirmó que, una vez el país persa se reconstruya, “no tendrán armas nucleares, no tendrán acceso a ellas, ni la más mínima posibilidad de tenerlas”.

Trump explicó que quiere "evitar la destrucción del mundo"

“No podemos permitir que eso ocurra, porque podría suponer la destrucción del mundo y no vamos a dejar que eso suceda”, insistió.

Asimismo, afirmó que a su país no le quedó otra opción que atacar a la República Islámica, de acuerdo con una versión de Actualidad RT que consultó la Agencia Noticias Argentinas.

“No tuvimos otra opción en Irán, no es que pudiéramos elegir, teníamos que hacerlo, de verdad que sí. Hemos hecho un gran trabajo, y lo llevaremos a buen puerto y todo el mundo va estar contento”, explicó después.

Trump anunció alternativamente que él mismo podría estar en Islamabad el fin de semana para rubricar un acuerdo de paz y que su delegación viajaba este luness con rumbo a esa capital porque anoche finalmente se firmaba, pero nada de eso ocurrió.

FUENTE: Agencia NA