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Casa Blanca

A Trump no le preocupa el resultado de las negociaciones en Pakistán

El máximo mandatario de Estados Unidos insiste en su postura: “Lo importante es que ganamos”.

Por Agencia NA
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El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que no le preocupa el resultado de las negociaciones entre los enviados de su país e Irán, que se desarrollan en Pakistán.

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Trump insistió en que Estados Unidos salió victorioso de la guerra: "Si llegamos a un acuerdo o no, me da igual. La razón es que hemos ganado", declaró el mandatario ante periodistas al salir de la Casa Blanca.

"Nos encontramos en negociaciones muy profundas con Irán. Por lo que, indistintamente, ganamos", dijo Trump, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

"Los derrotamos militarmente. Derrotamos a su ejército. No tienen Armada. 158 barcos están bajo el agua. Bajo el mar. Todos sus dragaminas", concluyó.

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