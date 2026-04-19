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Oriente Medio

Irán no enviará su delegación a la ronda de negociaciones en Pakistán

El régimen iraní comunicó que no tendrá representantes en ese encuentro, mientras persista el bloqueo naval de Estados Unidos contra sus puertos y Ormuz.

Por Agencia NA
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Irán descartó enviar a sus negociadores a la nueva ronda de conversaciones que se llevará a cabo en Islamabad, Pakistán y, a través de medios vinculados a la Guardia Revolucionaria, comunicó que no participará de esos encuentros mientras persista el bloqueo naval estadounidense contra sus puertos y el Estrecho de Ormuz.

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Por su parte, el presidente Donald Trump había anunciado, previamente, el envío de una delegación de alto nivel para el lunes 20, integrada por el vicepresidente JD Vance; el político y empresario Jared Kushner; y el inversor Steve Witkoff, con el fin de retomar el diálogo.

Estas mesas de diálogo buscan “alcanzar un acuerdo de paz", en el marco del conflicto bélico que se inició en febrero de este año. En Teherán, la capital de la República Islámica de Irán, calificaron el bloqueo marítimo como un acto "ilegal y criminal" y una violación del alto el fuego vigente, cuya tregua está próxima a expirar este miércoles 22.

El fin de semana pasado se celebró una primera ronda en Islamabad que terminó sin acuerdo debido a desacuerdos sobre la inclusión de Líbano en la tregua y exigencias nucleares. A pesar del anuncio de no enviar delegados presenciales, se difundió que el intercambio de mensajes indirectos a través de Pakistán, continúa.

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