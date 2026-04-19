Horror en Luisiana: ocho chicos fueron asesinados en un tiroteo masivo en los Estados Unidos

Ocho niños de entre uno y 14 años fueron asesinados por un hombre armado en un incidente de violencia doméstica que conmociona a Luisiana, en los Estados Unidos, según informaron autoridades.

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El agresor fue abatido por la Policía tras robar un auto y protagonizar una persecución.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del domingo en Shreveport, indicó el jefe de policía Wayne Smith. Añadió que en total 10 personas recibieron disparos.

Las autoridades señalaron que aún estaban recopilando detalles sobre la escena del crimen, que se extendía por tres ubicaciones. Smith explicó que el presunto tirador fue abatido por la policía durante una persecución vehicular.

El sospechoso robó un auto al salir de la escena de los tiroteos y fue seguido por la policía, según el portavoz de la policía de Shreveport, Chris Bordelon.

Agregó que algunos de los niños baleados eran familiares del sospechoso, aunque evitó precisar detalles sobre las identidades de las víctimas o del sospechoso.

“Esta es una escena extensa, distinta a cualquier cosa que la mayoría de nosotros haya visto”, añadió Bordelon. Por el momento hay dos sobrevivientes del tiroteo: se trata de dos mujeres adultas, una de ellas con heridas graves que ponen en peligro su vida, según informaron medios locales.

La Policía Estatal de Luisiana informó que la policía de Shreveport pidió a sus detectives que investiguen. En un comunicado, la policía estatal indicó que ningún agente resultó herido en el tiroteo, que involucró a un policía después de una persecución policial hacia Bossier City el domingo por la mañana.

"Esta es una situación trágica, tal vez la situación más trágica que hayamos vivido jamás", dijo Tom Arceneaux, alcalde de esta ciudad del noroeste de Luisiana, de unos 180.000 habitantes. "Es una mañana terrible", se lamentó.

La policía estatal pidió a cualquier persona que tenga fotos, video o información que la comparta con los detectives de la policía estatal.

FUENTE: Clarín con información de AP y EFE