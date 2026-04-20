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Justicia

Reabren en Ibiza la causa por la misteriosa muerte de la "pitonisa de los ricos" argentina

Tras un año de impunidad, un anillo inteligente y las denuncias de cremación ilegal impulsan la investigación sobre el final de Florencia Bollini en una mansión de lujo. ¿La asesinaron?

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Juzgado de Instrucción Nº2 de Ibiza ha decidido reabrir la investigación sobre la muerte de María Florencia Bollini, la argentina de 44 años hallada sin vida en octubre de 2024 en una mansión de la isla balear. El caso, que inicialmente fue archivado como una muerte accidental, vuelve a foja cero tras las persistentes denuncias de su familia y la aparición de pruebas tecnológicas que cuestionan el relato oficial.

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Bollini fue encontrada en el sauna de la villa de un multimillonario sueco durante una fiesta privada que prometía ser una "celebración salvaje". Aunque los testigos afirmaron haber intentado asistirla tras encontrarla con vida a las 2:17 de la madrugada, los datos de su anillo inteligente revelaron que su actividad cardíaca cesó cerca de la medianoche. Además, el dispositivo registró movimientos compatibles con el traslado de su cuerpo después de fallecida, lo que sugiere una manipulación de la escena.

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La familia de la argentina ha denunciado diez irregularidades graves en el proceso. La más alarmante es la cremación exprés del cadáver tan solo cuatro días después del hallazgo, realizada sin autorización familiar ni notificación previa, lo que destruyó la principal evidencia del caso antes de obtenerse los resultados toxicológicos definitivos. A esto se suma el uso post-mortem de sus dispositivos electrónicos y la manipulación de su madre en Argentina para obtener documentos de identidad bajo falsas pretensiones.

Actualmente, la acusación busca que los cinco asistentes que llamaron a emergencias sean citados como investigados, mientras la justicia intenta esclarecer por qué se omitieron protocolos básicos de preservación de evidencia en un entorno de altísimo poder adquisitivo.

¿Quién era María Florencia Bollini?

María Florencia "Flor" Bollini nació en Buenos Aires en 1980 y forjó una carrera que combinó la política, los negocios y la espiritualidad ancestral. Criada en un entorno que la llevó a trabajar en sus inicios en el Parlamento argentino, Bollini decidió a los 20 años emprender un viaje por Europa, India y África que transformaría su identidad profesional.

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En el mundo de los negocios internacionales, era conocida bajo los pseudónimos de "la pitonisa de los ricos" o la "chamana de los empresarios". Su rol no era el de una curandera tradicional; Flor se posicionó como una estratega de salud integral y fundadora de NANA Heals, una plataforma dedicada a la orientación con terapias psicodélicas y procesos de liderazgo consciente.

Su perfil profesional fue tan destacado que llegó a protagonizar dos artículos en la revista Forbes, donde se resaltaba su labor como guía espiritual para inversores y emprendedores tecnológicos de la élite global. Defendía el uso de sustancias psicoactivas en entornos controlados para tratar traumas y bloqueos emocionales, integrando nociones de neurociencia con tradiciones de la cultura yoruba.

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Bollini se presentaba como una figura femenina de "medicina natural" en un ámbito históricamente dominado por hombres, construyendo una marca personal que unía la exclusividad de las altas esferas con la búsqueda interior. Su muerte en Ibiza, rodeada de misterio y velas en una mansión de lujo, puso fin a una trayectoria marcada por la influencia en círculos de poder internacional.

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