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En la mira de la Justicia

Escándalo en Italia: una investigación judicial destapó una red de prostitución de la que participaban futbolistas y empresarios

La Gazzetta dello Sport reveló detalles de la investigación judicial en Milán. Empresarios, deportistas y figuras públicas aparecen como clientes de una organización clandestina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una investigación judicial en Italia sacó a la luz una presunta red de prostitución VIP que habría operado durante años en Milán y que tenía entre sus clientes a futbolistas de la Serie A, empresarios y celebridades. Según reveló La Gazzetta dello Sport, la organización ofrecía un servicio integral que incluía cenas-show en restaurantes de lujo, acceso a boliches exclusivos y encuentros privados en hoteles cinco estrellas.

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De acuerdo con la causa, los contactos se promocionaban a través de Instagram mediante la cuenta “Made_luxury_concierge”, seguida por numerosos jugadores del fútbol italiano. También se organizaban viajes a destinos premium, especialmente a la isla griega de Mykonos.

La estructura estaba radicada en Cinisello Balsamo, en las afueras de Milán, y funcionaba bajo la fachada de una empresa de eventos. La jueza Chiara Valori ordenó arresto domiciliario para Emanuele Buttini, de 37 años, su pareja Deborah Ronchi y otros dos colaboradores, acusados de utilizar esa sociedad para encubrir actividades ilegales.

Según las escuchas telefónicas incorporadas al expediente, los clientes eran “muchos, adinerados y en busca de diversión”. Entre ellos aparecen referencias a futbolistas, deportistas de otras disciplinas, empresarios e incluso a un piloto de Fórmula 1, cuyo nombre no trascendió.

La investigación también sostiene que la organización continuó operando durante la pandemia. Una testigo declaró que “trabajaban casi todas las noches, incluso durante el lockdown”. En un control realizado en abril de 2021 se identificaron 17 personas en la sede de la empresa, en plena vigencia de las restricciones sanitarias.

Las jóvenes reclutadas eran italianas y extranjeras, varias de ellas muy jóvenes, y algunas habrían sido destinadas a encuentros sexuales pagos con clientes seleccionados, en especial futbolistas profesionales. Según la denuncia, los organizadores se quedaban con al menos el 50% del dinero abonado.

En el expediente también aparecen situaciones delicadas. Una conversación incorporada a la causa muestra a una mujer que afirmaba haber quedado embarazada luego de un encuentro con un reconocido futbolista, cuyo nombre fue tachado en la resolución judicial.

Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores fue el supuesto consumo de óxido nitroso, conocido como “gas de la risa” o “droga del globo”, utilizado en fiestas privadas porque genera euforia y no suele detectarse en controles antidoping.

Los encuentros habrían tenido lugar en algunos de los sitios más exclusivos de Milán, entre ellos el hotel Me Milan Il Duca, el boliche Just Cavalli, el restaurante Pineta y terrazas de la zona de Ceresio. Por el momento, la Justicia mantiene bajo reserva la identidad de los clientes mencionados en la causa.

FUENTE: Clarín

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