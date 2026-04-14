Caputo responsabilizó por la suba de la inflación a la guerra y las tarifas

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el IPC Nacional registró en marzo una variación mensual de 3,4%, impulsada por un incremento del 5,1% en los precios regulados y del 3,2% en la categoría núcleo.
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El ministro de Economía Luis Caputo trató de explicar las razones de la acrrera ascendente d ela inflación, con el 3,4 de marzo incluido.
El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el IPC Nacional registró en marzo una variación mensual de 3,4%, impulsada por un incremento del 5,1% en los precios regulados y del 3,2% en la categoría núcleo.
Según el funcionario, el dato del mes estuvo condicionado por el impacto de la guerra en Medio Oriente y el proceso de corrección de precios relativos, especialmente en servicios y carnes.
A pesar del índice general, el jefe del Palacio de Hacienda resaltó la fuerte desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria, que descendió del 3,2% en febrero al 2,2% en marzo.
Caputo sostuvo que, al excluir factores estacionales y carnes, la inflación núcleo se mantuvo estable en un 2,5%, lo que indicaría que el componente subyacente no sufrió variaciones profundas más allá de los factores externos puntuales.
El análisis oficial detalló cómo la situación geopolítica repercutió en los costos locales.
Entre los incrementos más significativos vinculados al contexto global, el ministerio citó las subas del 9% en combustibles, del 24% en pasajes de avión de cabotaje y del 22% en el transporte interurbano.
En cuanto a los rubros con mayor presión interna, el capítulo Educación mostró un alza del 12,1%.
No obstante, desde el equipo económico subrayaron que esta cifra representa "la más baja de los últimos 8 años para el mes de marzo", en un marco donde también se verificaron ajustes en Carnes y Derivados y servicios regulados.
Para el ministro, la dinámica de los precios responde a factores macroeconómicos estructurales.
"La inflación es un fenómeno monetario, y puede acelerarse por un aumento en la oferta monetaria, una caída en la demanda o una combinación de ambas", señaló el titular de la cartera.
Finalmente, la conducción económica proyectó una tendencia a la baja a medida que se disipe el efecto del desplome en la demanda de dinero registrado el año pasado.
Según indicaron, el sostenimiento del "orden fiscal y monetario" será la clave para que los indicadores locales inicien una "convergencia hacia niveles internacionales" en los próximos meses.