Portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, regresa a Medio Oriente tras un incendio

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, regresa a Medio Oriente, según informó un funcionario estadounidense a CBS News.

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El portaaviones se encontraba en Medio Oriente al comienzo de la guerra con Irán, pero posteriormente registró un incendio que requirió reparaciones en el Mediterráneo.

Junto con el USS Abraham Lincoln, ahora es el segundo portaaviones estadounidense en la región.

Un tercer buque de esas características, el USS George H.W. Bush, está en camino, agrega el reporte.

El USS Gerald R. Ford batió el miércoles un récord por el despliegue más largo en la historia de Estados Unidos, al alcanzar los 295 días en el mar.

Este portaaviones y dos destructores están operando ahora en el Mar Rojo tras salir del Mediterráneo oriental y transitar por el canal de Suez, según señaló un funcionario estadounidense a la cadena CNN.

El Ford está siendo acompañado por los destructores USS Mahan y USS Winston Churchill.

Los movimientos forman parte de un esfuerzo más amplio del Ejército de EE.UU. para mantenerse en posición de retomar operaciones de combate contra Irán en caso de que el alto el fuego no se mantenga, indicó una fuente.