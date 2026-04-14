Israel y Líbano acuerdan iniciar negociaciones directas tras reunión mediada por EE. UU.

Israel y Líbano acordaron este martes “iniciar negociaciones directas” tras la reunión diplomática en Washington mediada por Estados Unidos.

“Los participantes mantuvieron conversaciones productivas sobre los pasos a seguir para iniciar negociaciones directas entre Israel y el Líbano”, declaró Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, en un comunicado citado por la cadena CBS News y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El encuentro contó con la participación del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el consejero Michael Needham, el embajador de los Estados Unidos en el Líbano, Issa, el embajador de Israel en los Estados Unidos, Yechiel Leiter, y la embajadora del Líbano en los Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad.

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