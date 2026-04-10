Irán denunció que los ataques de Estados Unidos e Israel dañaron 131 monumentos históricos

El ministro iraní de Patrimonio Cultural, Turismo y Artesanía, Seyed Reza Salehi-Amiri, declaró que 131 monumentos históricos y culturales en 20 provincias iraníes resultaron dañados durante los ataques de Estados Unidos e Israel.

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“Han sufrido daños graves, que oscilan entre el 10% y más del 50%. La mayor cantidad, 63, de los monumentos históricos, culturales y culturales dañados se encuentran en la capital de Irán, Teherán”, declaró a Xinhua en una entrevista reciente. El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y varias otras ciudades iraníes, causando la muerte del entonces líder supremo de Irán, Ali Khamenei, junto con altos mandos militares y civiles.Irán respondió con oleadas de ataques con misiles y drones contra bases y activos israelíes y estadounidenses en Oriente Medio.

Impactaron a un Patrimonio de la Humanidad

Salehi-Amiri afirmó que uno de los sitios históricos más importantes de Teherán, dañado por la guerra, es el Palacio de Golestán, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, “una obra maestra de la arquitectura de las épocas safávida y qajar”.

Añadió que el Palacio de Sa’dabad, con una extensión de aproximadamente 100 hectáreas y cerca de 20 museos, también sufrió graves daños en los ataques estadounidenses e israelíes.

En la provincia central de Isfahán, 23 sitios históricos y culturales resultaron dañados, siendo el más importante el Palacio de Chehel Sotoun, también Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, “una gran obra maestra de la arquitectura iraní”, señaló el ministro.

Asimismo, indicó que 12 monumentos históricos resultaron dañados solo en la provincia occidental de Kurdistán.Salehi-Amiri agregó que Irán ha enviado cartas a ocho organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, la UNESCO, la Organización Mundial Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Consejo Internacional de Museos, para informarles de los daños y los riesgos, lamentando que, desafortunadamente, las organizaciones internacionales no tengan poder para impedir los “crímenes de lesa humanidad” de Estados Unidos e Israel.

Tras los daños sufridos por el Palacio de Golestán el 2 de marzo, la UNESCO expresó su preocupación por la protección del patrimonio cultural en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio, afirmando que “sigue vigilando de cerca la situación del patrimonio cultural en Irán y en toda la región, con el fin de garantizar su protección”.

Posteriormente, la UNESCO emitió una advertencia sobre el destino de los sitios patrimoniales de Irán, entre los que se incluyen 29 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, de acuerdo con este informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Salehi-Amiri añadió que los ataques de Estados Unidos e Israel no respetaron ni siquiera un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de 63.000 años de antigüedad, situado en el oeste de Irán, conocido como el Valle de Khorramabad.

“Dondequiera que los estadounidenses han puesto un pie, no han traído más que destrucción, crímenes, guerra o explotación”, declaró el ministro. Tras 40 días de intensos combates, Estados Unidos e Irán alcanzaron el miércoles un acuerdo de alto el fuego de dos semanas.Ambas partes tienen previsto celebrar conversaciones a finales de esta semana en Pakistán para analizar la situación futura.