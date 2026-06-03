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Energía y minería

Línea de 500 kV: Vicuña abrió la audiencia pública defendiendo su prioridad de acceso a la energía para Josemaría

La empresa minera fue la primera en exponer en la audiencia convocada por el ENRE para debatir el acceso y la ampliación del sistema eléctrico que abastecerá al proyecto minero. El encuentro reúne a organismos públicos, municipios, distribuidoras, especialistas y otras compañías mineras

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Con la expectativa puesta en uno de los debates energéticos más importantes para el futuro minero de San Juan, comenzó este miércoles la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENGRE –ex ENRE) para analizar el acceso y la ampliación de la capacidad de transporte de la línea de 500 kV vinculada al proyecto Josemaría.

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Tal como estaba previsto en el orden de exposiciones, la primera intervención estuvo a cargo de Vicuña Argentina, la empresa impulsora de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, que salió a defender la solicitud mediante la cual busca asegurar capacidad de transporte eléctrico para el desarrollo de la iniciativa cuprífera. La solicitud de acceso y ampliación de la línea de 500 Kv es para la primera fase del proyecto, Josemaría, para el cual necesitan 260 megavatios.

La exposición estuvo a cargo de Adriel Rizzeto, quien presentó los fundamentos técnicos, regulatorios y estratégicos del pedido realizado por la compañía para garantizar el suministro energético que requerirá la primera etapa del complejo minero.

Durante su intervención, el representante de la empresa remarcó que la aprobación del acceso solicitado y la emisión del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) constituyen un paso decisivo para avanzar desde la etapa preliminar hacia la fase ejecutiva del proyecto.

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Una demanda que podría alcanzar los 700 MW

Rizzeto explicó que la solicitud presentada contempla inicialmente un acceso de 260 MW, aunque el esquema fue diseñado para acompañar el crecimiento progresivo de la demanda energética del proyecto, es decir, hasta incorporar Filo del Sol.

Según detalló, las ampliaciones previstas permitirían alcanzar consumos de hasta 400 MW en una segunda etapa y llegar eventualmente a los 700 MW en fases posteriores de desarrollo.

Un dato importante es que la minera solicitó formalmente al ENRE un plazo de 30 días corridos posteriores a la audiencia para incorporar información actualizada, en el marco del trabajo conjunto que la empresa viene desarrollando con el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan. Las autoridades del ENGRE accedieron a la solicitud.

Las obras proyectadas

El ejecutivo describió las obras de infraestructura que quieren integrar plenamente el proyecto al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

  • Entre las principales obras previstas figura una línea de alta tensión de 220 kV de doble terna y aproximadamente 93 kilómetros de longitud, que conectará la futura Estación Transformadora Josemaría con la Estación Transformadora Chaparro.
  • A ello se sumará una nueva línea de 500 kV de aproximadamente 167 kilómetros que vinculará Chaparro con el nodo Rodeo.
  • También está prevista la construcción de la nueva Estación Transformadora Chaparro 500/220/33 kV, equipada con tecnología GIS indoor, una solución elegida debido a las condiciones de altura donde estará emplazada, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar.
  • En Rodeo se proyecta una nueva playa de 500 kV que permitirá conectar las nuevas instalaciones con la infraestructura regional existente.
  • Mientras tanto, en la Estación Transformadora Nueva San Juan se prevén adecuaciones destinadas a posibilitar la energización en 500 kV de la línea que actualmente opera en 132 kV hacia Rodeo.

"No es una obra sólo para Josemaría"

Según sostuvo Rizzeto, la ubicación cordillerana del proyecto y la magnitud de su demanda eléctrica requieren una solución de transporte robusta que la infraestructura actual no puede ofrecer por sí sola. Sin embargo, afirmó que las obras no fueron concebidas exclusivamente para abastecer a Josemaría.

De acuerdo con la presentación, la creación de la Estación Transformadora Chaparro permitirá consolidar un nuevo nodo energético estratégico en el norte de San Juan, con capacidad para acompañar futuros proyectos mineros y facilitar la incorporación de generación renovable al sistema.

La empresa sostuvo además que las nuevas instalaciones contribuirán a mejorar la confiabilidad general de la red eléctrica regional.

La discusión por la prioridad de uso

Otro de los puntos abordados durante la exposición fue la polémica por la prioridad de acceso otorgada por el ENRE. Rizzeto aclaró que la solicitud presentada por Vicuña no implica control exclusivo sobre el sistema de transporte ni limita la posibilidad de futuras ampliaciones por parte de terceros.

Según explicó, el pedido de prioridad se refiere únicamente a la capacidad incremental generada por las obras que serán financiadas por la propia compañía. El objetivo, indicó, es garantizar el abastecimiento de la demanda que generará el proyecto a medida que avance su desarrollo.

La exposición de Vicuña abrió así una audiencia que a lo largo de esta mañana promete fuertes debates entre organismos públicos, municipios, distribuidoras eléctricas, especialistas energéticos y otras compañías mineras que también buscan asegurarse capacidad de transporte para sus futuros proyectos en la provincia.

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