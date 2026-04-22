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Racismo

"Negra p...": detuvieron a un argentino por insultar a una joven en Río de Janeiro

La Justicia dictaminó la prisión preventiva en contra del argentino de 67 años.

Por Agencia NA
José Luis Haile, el argentino detenido

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Un argentino de 67 años fue detenido por llamar “negra puta” a una joven en un supermercado de la ciudad brasileña de Río de Janeiro.

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El hecho ocurrió este lunes en una sucursal del comercio “Mundial”, en la zona de Copacabana, donde el hombre identificado como José Luis Haile insultó a la ciudadana y otro argentino dio aviso a la Policía, que concretó su arresto y lo trasladó a la Comisaría 12, según informó el diario O Globo.

Luego de una audiencia de control, la Justicia dictaminó la prisión preventiva en contra del implicado, que permanece alojado en la Prisión José Federico Marques en Benfica, zona norte de ese atractivo turístico.

Samara Rodrigues de Lima, la supuesta víctima de 23 años que trabaja como repartidora de una aplicación en el local, sostuvo que se encontraba en la fila cuando el involucrado, quien vestía una camiseta de Brasil, comenzó a quejarse de la demora para la apertura de las cajas. Hubo una discusión entre ambos hasta que Haile le habría dicho “negra puta”.

Haile vive en el extranjero desde hace dos años, lo apodan “El Puma” y en su cuenta de Facebook expresó su cariño por Río de Janeiro.

Se trata del segundo caso de un argentino denunciado por racismo. En enero pasado, la abogada Agostina Páez realizó gestos de “mono” frente a un grupo de mozos.

La joven de 29 años permaneció retenida tres meses en Brasil, pagó una fianza de 18.500 dólares, regresó a Santiago del Estero y todavía espera el fallo definitivo.

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