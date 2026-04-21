Las perlitas de la Plaza Aberastain: nuevos bebederos, juegos infantiles y kioscos modernos que prometen marcar tendencia

La Plaza Aberastain ya está casi terminada y pronta a inaugurarse. La renovación incluye nuevos servicios y comodidades para los vecinos que prometen marcar una tendencia para aplicar en otros paseos: kioscos con mesas y sillas de cemento, pisos con un techo para brindar sombra, juegos infantiles, modernos bebederos y bancos a estrenar, respetando un estilo antiguo y tradicional.

Entre los paseos que el municipio de la Capital se encuentra refaccionando está la clásica Plaza Aberastain, un emblema del ejido de la ciudad de San Juan. No es novedad que ahora tendrá un nuevo look, aunque respetando su originalidad. Entre las mejoras a estrenar están los kioscos. Estos espacios experimentaron modificaciones importantes, debido a que les agregaron mesas y sillas de cemento que tienen un techo para proteger a los ciudadanos del sol. Con esto, la gente podrá comprar alguna bebida o comida en esos sitios para consumirla en el mismo lugar, algo que beneficiará a los kiosqueros de la zona. A esto se suman obras de pintura y la puesta a punto de la plaza en su versión 2026.

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También se agregaron nuevos juegos infantiles que estarán en la parte este del paseo y contienen varios atractivos para que los niños puedan divertirse en el espacio público. Otro cambio son los bancos, que se han renovado respetando el estilo antiguo y tradicional de los anteriores.

En tanto, la obra incluye la colocación de bebederos para que los vecinos puedan disfrutar de la plaza en épocas de calor intenso y, a su vez, aprovecharla como un lugar de descanso cuando se hace ejercicio. Estos se ubican en partes estratégicas, tienen un color azul y una altura baja, ideal para poder cargar una botella sin esfuerzo.

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La intervención en este espacio patrimonial incluyó la rehabilitación de pisos perimetrales, que fueron reemplazados por mosaico granítico para mejorar la transitabilidad en las veredas externas. Además, hubo una cuidadosa gestión de la forestación existente.

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Desde la Municipalidad aclararon que se trabajó junto a la Secretaría de Ambiente para evaluar el estado sanitario de cada ejemplar, preservando los que están sanos y encarando una reforestación en los casos donde fue necesario erradicar especies enfermas. Incluso el mobiliario urbano, como se mencionó anteriormente, fue renovado bajo un criterio de fidelidad histórica. Esta obra forma parte de un plan mayor que prevé, para el año 2026, haber concluido la rehabilitación de todas las plazas emblemáticas de la ciudad.