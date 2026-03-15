La fisonomía de la Capital sanjuanina se transforma con la puesta en valor de sus plazas históricas

La fisonomía de la Ciudad de San Juan está en medio de un cambio profundo en sus puntos de encuentro más tradicionales. Bajo la premisa del Plan Volvamos a las Plazas , la Capital busca devolverle la identidad a cada barrio mediante la refuncionalización de sus espacios verdes, la incorporación de muros corpóreos iluminados y la mejora de la iluminación para brindar mayor seguridad a los vecinos. Entre los lugares que están en plena metamorfosis están las plazas Aberastain, Gertrudis Funes y Desamparados.

En este contexto, el secretario de Planificación de la Capital, Gustavo Jofré, dio detalles a TIEMPO DE SAN JUAN sobre el escenario actual de las obras en tres de los paseos más icónicos del departamento, asegurando que el trabajo se divide entre la terminación inminente de algunos sectores y el inicio de ambiciosas rehabilitaciones patrimoniales, impulsado por la gestión de la intendenta Susana Laciar.

La Plaza Aberastain es la que presenta el avance más importante y está en la recta final de su intervención. Según explicó Jofré, la intención oficial es que en un plazo aproximado de 30 días el espacio ya esté completamente abierto al público, tras haber superado desafíos técnicos vinculados principalmente a la accesibilidad. El funcionario comentó que los niveles del terreno no facilitaban el ingreso desde los cuatro puntos cardinales, lo que obligó a realizar ajustes en el diseño para agregar rampas destinadas a personas con discapacidad y asegurar que cualquier ciudadano pueda disfrutar del paseo sin obstáculos. Actualmente, ya se ha habilitado una parte del sector sobre calle Caseros para evaluar el impacto del diseño y la respuesta de los materiales en el entorno urbano.

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En una etapa muy distinta, pero con un ritmo de trabajo intenso, se encuentran las plazas Gertrudis Funes y Salvador María del Carril, más conocida como la plaza de Desamparados. Ambas obras se ejecutan en paralelo y han comenzado recientemente con las tareas de vallado, ordenamiento del tránsito y demolición de estructuras antiguas. Jofré destacó que, al tratarse de espacios con un alto valor histórico, la premisa fundamental es respetar a rajatabla el diseño original del arquitecto Ramos Correa, preservando elementos distintivos como la piedra bola y el patio central. En el caso de la Gertrudis Funes, la inversión ronda los 800 millones de pesos y se financia a través del Plan FODERE con el objetivo de finalizar los trabajos en un lapso de entre 120 y 150 días.

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La intervención en estos espacios patrimoniales no solo incluye la rehabilitación de los pisos perimetrales, que serán reemplazados por mosaico granítico para mejorar la transitabilidad en las veredas externas, sino también una cuidadosa gestión de la forestación existente. El secretario aclaró que se trabajará junto a la Secretaría de Ambiente para evaluar el estado sanitario de cada ejemplar, preservando los que estén sanos y encarando una reforestación en los casos donde sea necesario erradicar especies enfermas, Incluso el mobiliario urbano será renovado bajo un criterio de fidelidad histórica, ya que Jofré confirmó que van a respetar el diseño original de los bancos, aunque colocándolos totalmente nuevos para garantizar su durabilidad. Estas obras forman parte de un plan mayor que prevé para el año 2026 haber concluido la rehabilitación de todas las plazas emblemáticas de la Ciudad.

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Durante su mensaje de apertura de sesiones del Concejo Deliberante, la intendenta Laciar destacó la implementación del "Plan Volvamos a las Plazas", remarcando que es una iniciativa orientada a la refuncionalización de los espacios verdes de la Capital para fortalecer la identidad barrial.

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La jefa comunal detalló que la intervención alcanza a numerosas plazas de barrios como Palermo, UVT, Frondizi y Mallea, entre otros sectores del departamento. Además, proyectó que para el año 2026 se habrá finalizado la rehabilitación total de las plazas emblemáticas de la Ciudad, mencionando específicamente a la Aberastain, la Gertrudis Funes y la Salvador María del Carril de Desamparados. Este plan de infraestructura se complementa con una estrategia para jerarquizar los accesos a la Capital mediante la colocación de tótems identificatorios en los distintos puntos cardinales.