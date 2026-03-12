jueves 12 de marzo 2026

Discurso

Susana Laciar abrió las sesiones en Capital: señaló la baja en la copartipación y lanzó un súper programa de seguridad con botones antipánico

La intendenta municipal estuvo acompañada por gran parte del Poder Ejecutivo, incluido el vicegobernador Fabián Martín, más algunas perlitas como la presencia de la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez. Un discurso marcado por la obra pública y la gestión del orden fiscal.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2026-03-12 at 11.14.57 AM

Susana Laciar abrió su tercer período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Capital fuertemente acompañada por el Ejecutivo provincial, encabezado por el vicegobernador Fabián Martín. En este contexto, uno de los ejes centrales de su discurso fueron las finanzas del municipio. Hizo énfasis en la escasez de recursos, sobre todo después de la actualización de los índices de la Ley de Coparticipación Municipal, cuyos cambios se aplicaron en el período 2024/2025. Otro de los puntos fundamentales fue la obra pública y los servicios municipales, con el lanzamiento del Programa de Prevención y Participación Ciudadana, un plan de seguridad que incluirá la entrega de 100 botones antipánico.

Laciar comenzó su alocución recordando que, al momento de llegar a su puesto, tuvo que “poner orden” administrativo y financiero, con el objetivo de administrar recursos que “eran y son escasos”. En este punto, señaló fuertemente la caída en la coparticipación que sufrió el municipio, luego de la actualización de los índices que componen la Ley N°1811-P.

“Por aplicación de la Ley de Coparticipación, la Ciudad de Capital sufrió dos puntos menos de coparticipación. Cifras que actualizadas al día de la fecha, son poco más $5.600 millones, son unas cuantas grillas salariales. Tomamos ese desafío con responsabilidad”, dijo la intendenta.

En este marco de fuerte ajuste fiscal, Laciar reconoció el trabajo tanto del Ejecutivo municipal como del Gobierno de Marcelo Orrego, que fueron fundamentales para lograr hitos en la gestión. Destacó la pavimentación como uno de los puntos principales del 2025. Según indicó, el municipio avanzó con un fuerte plan de pavimentación y urbanización en distintos puntos del departamento, a través de programas como FODERE y Pavimento Urbano, con 11.800 metros cuadrados de pavimento realizados el año pasado.

El mayor anuncio de Laciar en su discurso anual tuvo que ver con el lanzamiento del Programa de Prevención y Participación Ciudadana. Si bien reconoció que la seguridad es una competencia provincial, sostuvo que el municipio continuará invirtiendo en acciones de prevención y trabajo conjunto con los vecinos y el Gobierno de San Juan. El sistema prevé la articulación de tecnología y participación ciudadana a través de un Centro de Monitoreo, la aplicación Ciudad Segura, la instalación inicial de 50 centrales de alarmas en barrios considerados críticos y la entrega de 100 botones antipánico con conexión Wi-Fi en comercios, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Además del vicegobernador, acompañaron a Laciar el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; la ministra de Gobierno, Laura Palma; y el secretario de Ambiente, Felipe Ríos, entre otros representantes del Ejecutivo provincial. También estuvieron los diputados nacionales de Producción y Trabajo, Nancy Picón y Carlos Jaime. Del lado de los intendentes, participó el jefe comunal de Santa Lucía, Juan José Orrego, y se destacó la presencia de la intendenta peronista de Chimbas, Daniela Rodríguez, cuya asistencia volvió a mostrar gestos de cercanía política con el oficialismo provincial.

