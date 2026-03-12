jueves 12 de marzo 2026

En la Legislatura

La definición de un cargo clave en la justicia de San Juan se hace esperar

En la Cámara de Diputados de San Juan el tironeo entre el orreguismo y el bloquismo por los candidatos de la terna pateó la definición hasta las sesiones ordinarias de abril.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La entrevista a Marianela López en la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de San Juan.

La entrevista a Marianela López en la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de San Juan. 

La designación para cubrir la vacante dejada por la ahora ex jueza María Josefina Nacif en la Cámara Civil, un puesto estratégico cuyo trámite jubilatorio se inició en diciembre de 2023, sigue enmarañada en la Legislatura sanjuanina. Aunque el tema estaba previsto para tratarse en sesiones extraordinarias, la falta de un acuerdo previo entre los bloques obligó a postergar la votación hasta el ciclo de sesiones ordinarias que comenzará en abril.

En San Juan, el proceso de selección de magistrados está marcado por una impronta eminentemente política, y la última palabra la tiene la Cámara de Diputados, donde el sector con mayor caudal de votos define la balanza. La disputa ahora se divide entre dos nombres dentro de la terna conformada por Javier Aguiar Pacheco (proveniente de Fiscalía de Estado), Esteban De la Torre (actual juez de Familia) y Marianela López (también jueza de Familia).

La entrevista a Esteban de la Torre en la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de San Juan.

La entrevista a Esteban de la Torre en la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de San Juan.

El bloquismo, que actualmente actúa como aliado estratégico del orreguismo y tiene peso propio en las votaciones, impulsa la candidatura de López, mientras que el oficialismo prefiere a De la Torre. Esta diferencia de criterios genera un final abierto que el orreguismo prefirió no arriesgar en el recinto. En cambio, optó por frenar la elección para evitar un enfrentamiento directo entre aliados que debilitara la cohesión del frente, según contaron fuentes calificadas a TIEMPO DE SAN JUAN.

El bloque bloquista en Diputados.

El bloque bloquista en Diputados.

El escenario se vuelve aún más complejo al observar los movimientos de la oposición. El PJ mostró inicialmente intenciones de acompañar la postura del bloquismo en favor de López pero ahora mostraron dudas que requerirán de algunas charlas entre los ex socios electorales.

Con este reñido escenario, y ante la incertidumbre de no contar con una mayoría sólida y el riesgo de una fractura interna, la decisión política fue paralizar el proceso hasta alcanzar un consenso que hoy parece lejano.

El estancamiento se da dentro de un proceso que despertó un alto interés, con un total de 42 aspirantes compitiendo por el cargo ante el Consejo de la Magistratura, que abrió el concurso en septiembre de 2025. El organismo evaluó los antecedentes y tomó las pruebas que derivaron en la terna actual a fines de noviembre. A pesar de que los postulantes ya cumplieron con la instancia de entrevistas ante los diputados el pasado 5 de diciembre para fundamentar su idoneidad, la definición técnica quedó supeditada a los acuerdos que se tejan en la Legislatura.

