Las divertidas fotos que compartió Vicky Xipolitakis de su paso por San Juan junto a Marley

El álbum de fotos de Vicky Xipolitakis y Marley en San Juan.

La inmensidad de la Pampa del Leoncito, el brillo del vino tinto, el turquesa del Dique Punta Negra y el marrón de las montañas se combinan en las hermosas fotos que Vicky Xipolitakis compartió en sus redes sociales tras su paso por San Juan junto a Alejandro “Marley” Wiebe.

La influencer y panelista publicó un nutrido álbum de fotos de su visita a la provincia, en el que abundan las sonrisas, los paisajes y los momentos compartidos durante el recorrido.

“¡¡¡¡¡MUY PRONTO!!!!! #PorElMundo especial #SanJuan por @telefe. Con vos hasta el fin del mundo, te @marley_ok”, escribió en Instagram junto a las imágenes.

Cabe recordar que la dupla llegó a la provincia a principios de esta semana. Ambos recorrieron algunos de los principales atractivos turísticos de San Juan para luego mostrarlos en la televisión nacional.

Los carismáticos conductores visitaron distintos sitios históricos y turísticos, donde además degustaron productos regionales como vinos, pistachos y comidas típicas.

A través de la emisión sanjuanina del programa Por el Mundo, que se podrá ver en televisión a finales de este mes, los televidentes podrán conocer desde la Celda Histórica de San Martín y el Campanil de la Catedral de San Juan hasta el Teatro del Bicentenario, el Autódromo El Villicum y la Casa de Sarmiento, además de paisajes de los departamentos de Calingasta e Iglesia.

