jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Color y paisajes

Las divertidas fotos que compartió Vicky Xipolitakis de su paso por San Juan junto a Marley

La panelista compartió postales de su visita a la provincia, durante la cual grabaron un especial del programa Por el Mundo que se verá a fines de este mes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El álbum de fotos de Vicky Xipolitakis y Marley en San Juan.

El álbum de fotos de Vicky Xipolitakis y Marley en San Juan.

La inmensidad de la Pampa del Leoncito, el brillo del vino tinto, el turquesa del Dique Punta Negra y el marrón de las montañas se combinan en las hermosas fotos que Vicky Xipolitakis compartió en sus redes sociales tras su paso por San Juan junto a Alejandro “Marley” Wiebe.

Lee además
Marley y Vicky Xipolitakis, en la puerta del Teatro del Bicentenario.
Famosos sueltos

Marley y Vicky Xipolitakis, de visita para grabar los encantos sanjuaninos
Una imponente escena sorprendió durante la mañana de este miércoles en el cielo sanjuanino. Decenas de aves carroñeras se arremolinaron sobre el Parque Provincial Presidente Sarmiento.
Una sorpresa

El impactante espectáculo de aves carroñeras que se vio en el cielo sanjuanino

La influencer y panelista publicó un nutrido álbum de fotos de su visita a la provincia, en el que abundan las sonrisas, los paisajes y los momentos compartidos durante el recorrido.

650205162_18447997390111829_2002177050122588729_n

“¡¡¡¡¡MUY PRONTO!!!!! #PorElMundo especial #SanJuan por @telefe. Con vos hasta el fin del mundo, te @marley_ok”, escribió en Instagram junto a las imágenes.

Cabe recordar que la dupla llegó a la provincia a principios de esta semana. Ambos recorrieron algunos de los principales atractivos turísticos de San Juan para luego mostrarlos en la televisión nacional.

650246540_18447997321111829_927812733630786578_n

Los carismáticos conductores visitaron distintos sitios históricos y turísticos, donde además degustaron productos regionales como vinos, pistachos y comidas típicas.

A través de la emisión sanjuanina del programa Por el Mundo, que se podrá ver en televisión a finales de este mes, los televidentes podrán conocer desde la Celda Histórica de San Martín y el Campanil de la Catedral de San Juan hasta el Teatro del Bicentenario, el Autódromo El Villicum y la Casa de Sarmiento, además de paisajes de los departamentos de Calingasta e Iglesia.

651055163_18447997408111829_8532693883178418800_n
651037659_18447997381111829_7419734060901880185_n
651029782_18447997279111829_7571417419021470691_n
650230554_18447997405111829_8813737320222211694_n
650211770_18447997345111829_2839654454621289547_n
650201620_18447997255111829_1957437400114828041_n
650197443_18447997363111829_5731127599719660437_n
649237996_18447997294111829_5562236154896702736_n
649237551_18447997354111829_2553154825277871432_n
651055163_18447997408111829_8532693883178418800_n
Temas
Seguí leyendo

Explota la cartelera: las tres películas que se estrenan en San Juan y que prometen ser furor

Detuvieron a "El Chelo" del Grupo Green, acusado de violar a una influencer de la cumbia

Gran Hermano: expulsaron a una participante por dichos racistas contra una compañera

Gran Hermano se encamina a expulsar a una participante por xenofobia

Escarlata presenta su nuevo álbum "Vi centellas en tu almohada" en el Chalet Cantoni

Dispararon la propiedad de Rihanna con ella dentro: identificaron a la mujer que lo hizo

Luciano Castro habló de su separación de Siciliani y reveló que tuvo depresión: "Por suerte pedí ayuda"

El lujoso festejo de cumpleaños de la China Suárez en un yate: las fotos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
detuvieron a el chelo del grupo green, acusado de violar a una influencer de la cumbia
Terrible

Detuvieron a "El Chelo" del Grupo Green, acusado de violar a una influencer de la cumbia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore
Declaraciones

El Ceo de Pachón salió a calmar los ánimos y bajó las expectativas sobre la mina sanjuanina

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín
Ataque tipo escruche

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

La familia denunciante es de la villa cabecera de Caucete.
Estafa y ¿apriete?

Una familia caucetera denunció que le robaron cheques y después aparecieron tres "cobradores" por una deuda de $50.000.000

Te Puede Interesar

Vicuña (a la derecha) y Los Azules son hoy los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan. La prioridad de uso de la línea de 500 kV desato un choque entre ambos gigantes. 
Energía para el cobre

Cómo siguen las tensiones empresarias en San Juan mientras se define el futuro de la línea de 500 kV

Por Elizabeth Pérez
Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

El álbum de fotos de Vicky Xipolitakis y Marley en San Juan.
Color y paisajes

Las divertidas fotos que compartió Vicky Xipolitakis de su paso por San Juan junto a Marley

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Susana Laciar abrió las sesiones en Capital: señaló la baja en la copartipación y lanzó un súper programa de seguridad con botones antipánico
Discurso

Susana Laciar abrió las sesiones en Capital: señaló la baja en la copartipación y lanzó un súper programa de seguridad con botones antipánico