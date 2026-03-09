lunes 9 de marzo 2026

cumpleaños

El lujoso festejo de cumpleaños de la China Suárez en un yate: las fotos

Acompañada por su círculo íntimo, la actriz le dio la bienvenida a la nueva etapa de su vida en Europa.

Por Agencia NA
image

Alejada del escándalo mediático de Argentina, Eugenia “La China” Suárez celebró su cumpleaños número 34 rodeada de sus hijos, amigos y su novio Mauro Icardi en Turquía.

El festejo se realizó en un exclusivo yate que navegaba por la Mezquita de Ortaköy, ubicada a orillas del estrecho del Bósforo en Estambul.

Su amigo y estilista, Juanma Cativa, publicó la primera foto de la cumpleañera en sus redes sociales, con ella en el centro posando junto a sus dos tortas y el ambiente finamente decorado con globos de corazones.

image

La actriz eligió un vestido negro ceñido a su cuerpo con unos zapatos Louis Vuitton para recibir esta nueva etapa de su vida, mientras que su pareja eligió un look total white para acompañarla.

En las imágenes que circularon durante la madrugada de este lunes, la China se encuentra acompañada por su hija Rufina, su novio Mauro Icardi y algunos amigos de la pareja, en lo que pareció una reunión exclusiva para el círculo chico.

image
image
