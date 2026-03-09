El lujoso festejo de cumpleaños de la China Suárez en un yate: las fotos

Alejada del escándalo mediático de Argentina, Eugenia “La China” Suárez celebró su cumpleaños número 34 rodeada de sus hijos, amigos y su novio Mauro Icardi en Turquía.

Francia Kylian Mbappé y Ester Expósito, muy cerca: los vieron salir de un hotel de París

En la pantalla Netflix: estas son las 10 series más vistas de 2026 en Argentina, algunas de la lista sorprenden

El festejo se realizó en un exclusivo yate que navegaba por la Mezquita de Ortaköy , ubicada a orillas del estrecho del Bósforo en Estambul .

Su amigo y estilista, Juanma Cativa, publicó la primera foto de la cumpleañera en sus redes sociales, con ella en el centro posando junto a sus dos tortas y el ambiente finamente decorado con globos de corazones.

image

La actriz eligió un vestido negro ceñido a su cuerpo con unos zapatos Louis Vuitton para recibir esta nueva etapa de su vida, mientras que su pareja eligió un look total white para acompañarla.

En las imágenes que circularon durante la madrugada de este lunes, la China se encuentra acompañada por su hija Rufina, su novio Mauro Icardi y algunos amigos de la pareja, en lo que pareció una reunión exclusiva para el círculo chico.

image