domingo 8 de marzo 2026

Sin chiquilinadas: qué le exige la China Suárez a Mauro Icardi para que se casen

La condición de la actriz es innegociable ¿Será un problema para el jugador del Galatasaray?

Por Redacción Tiempo de San Juan
La China Suárez se hizo un cambio de look.

La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi sigue sumando capítulos y, según su entorno, el casamiento ya no es solo un sueño: es un plan concreto.

Sin embargo, hay una condición que la actriz le puso al delantero del Galatasaray y que involucra directamente a Wanda Nara.

El futbolista ya se refirió varias veces a María Eugenia Suárez como “mi futura esposa” y, si fuera por él, la boda sería hoy mismo.

Pero la China fue tajante: no habrá casamiento hasta que Icardi no esté legalmente divorciado de Wanda Nara. Así lo contó el periodista Santiago Riva Roy en el programa Diario de Mariana (América): “Primero que salga el divorcio con Wanda. Después, entre ellos decidirán: ‘Mi amor, ¿qué fecha?’”. Si eso no ocurre, el casamiento queda en pausa.

El proyecto de vida de la China Suárez y Mauro Icardi

En el círculo íntimo de la pareja aseguran que el proyecto de vida juntos ya está más que hablado. El casamiento no es una fantasía lejana, sino un plan concreto que esperan concretar apenas la situación legal de Icardi se resuelva.

Incluso, ya conversan sobre cómo sería esa boda soñada: una celebración grande, con amigos, familia y figuras del espectáculo y del fútbol. Pero todo depende de que el divorcio con Wanda Nara se firme y quede todo en regla.

Por ahora, la historia está en pausa obligada. Pero puertas adentro, la decisión está tomada: cuando Mauro Icardi quede soltero, la China Suárez quiere avanzar sin vueltas hacia el altar. Si todo se destraba, marzo podría ser el mes que marque el inicio de una nueva etapa para la pareja.

Fuente: Ciudad

