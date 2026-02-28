sábado 28 de febrero 2026

Revolución en las redes: la China Suárez mostró el backstage de su campaña de lencería

La actriz subió una serie de fotos del detrás de escena de su trabajo con Ivana Figueiras y se llevó todos los suspiros

Por Redacción Tiempo de San Juan
La China Suárez se robó toda la atención al publicar el backstage de su campaña de lencería.

La China Suárez se robó toda la atención al publicar el backstage de su campaña de lencería.

La China Suárez volvió a sorprender a sus seguidores al compartir el detrás de escena de la producción de fotos que realizó para Pompavana, la marca de lencería fundada por Ivana Figueiras. La actriz y cantante mostró distintos momentos de la sesión, que combinó sensualidad, actitud y una estética cuidada hasta el último detalle.

En la primera imagen, la China se toma una selfie en primer plano desde arriba, sentada sobre una cama deshecha de sábanas blancas. Luciendo un conjunto de lencería negra con encaje y tiras, realza su figura y suma un toque de misterio con gafas de sol cat eye y labios nude. Los tatuajes en el brazo y un brazalete dorado completan el look, que transmite seguridad y frescura.

image

Otra de las fotos revela el proceso profesional: la pantalla de un monitor muestra una toma de la China con el mismo conjunto de lencería, sumado a un blazer negro abierto. El cabello suelto y las gafas oscuras refuerzan el contraste entre lo clásico y lo audaz, mientras que las molduras blancas de la pared aportan un marco elegante y atemporal.

En una postal más íntima, la cámara se centra en la parte inferior de la espalda y la cadera de la actriz, recostada boca abajo en la cama con una bombacha de encaje negro ultra fina. La imagen deja ver la textura natural de su piel y unas estrías, en una apuesta por la sensualidad realista y sin filtros que fue celebrada por sus seguidoras.

En otra toma, la China aparece de pie junto a una ventana de grandes dimensiones y vista a edificios clásicos de la ciudad. Lleva un body negro de encaje, off shoulder, con mangas largas y transparencias, y revisa su celular con gesto concentrado. La luz natural inunda la habitación y resalta su cabello suelto y la silueta del diseño.

image

La quinta imagen la muestra en la misma ambientación, con el conjunto de lencería negra, blazer y gafas oscuras. Sostiene el celular en alto, como si posara para una story o mostrara la pantalla, mientras se ve parte del equipo de producción y el set por detrás, con ventanales y cortinas moradas.

Finalmente, en una última foto, la actriz posa acostada boca abajo, con el conjunto de lencería negra y guantes largos de tul. Apoya la cabeza en una mano y mira a cámara con una expresión suave, con maquillaje natural y labios nude, en un entorno de paredes blancas y una cama amplia.

La producción, pensada para resaltar la combinación de sensualidad y elegancia, muestra la complicidad entre la China Suárez y el equipo de Pompavana. La propuesta apuesta a la autenticidad y naturalidad, pero sin perder de vista la sofisticación y el glamour que caracterizan a la actriz. Una vez más, Eugenia Suárez demostró por qué es referente de moda y tendencia, y cómo puede conjugar su personalidad artística con el mundo de la moda desde una mirada moderna, auténtica y poderosa.

image

Las redes sociales no tardaron en llenarse de reacciones y comentarios ante la campaña. Entre los mensajes destacados, Juanma Cativa, su amigo y peluquero, celebró la sesión con una serie de aplausos, mientras que Figueiras dejó varios emojis de fuego en señal de admiración. Inés Estevez, con quien trabajó en la segunda temporada de En el Barro, también se sumó al entusiasmo y definió la publicación como “Bomba”. No faltaron las respuestas cariñosas de la China a sus amigas, agradeciendo y devolviendo elogios. Uno de los comentarios más llamativos fue el de Mauro Icardi, quien acompañó su reacción con un emoji de beso y fuego, reafirmando el apoyo público a su pareja.

La publicación reunió cientos de respuestas y miles de likes en pocas horas, reflejando el impacto de la campaña y el magnetismo de la China Suárez, que una vez más logró convertirse en tendencia y generar conversación entre sus seguidores y el universo de la moda y el espectáculo.

FUENTE: Infobae

