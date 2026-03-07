sábado 7 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo quemó

Wanda Nara expuso a Maxi López en MasterChef y contó las promesas incumplidas en su relación

La conductora contó con humor las dificultades que enfrentó en su vínculo con el futbolista, generando un llamativo intercambio que provocó risas en el estudio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen

Con el programa en su etapa final, los participantes de MasterChef (Telefe) se esfuerzan al máximo para sorprender al jurado y asegurar su lugar en la última instancia. Sin embargo, más allá de las pruebas culinarias, el ciclo da lugar a divertidos intercambios. Fue así como, este viernes, Wanda Nara sorprendió a Maxi López al hablar de las promesas incumplidas durante su relación.

Lee además
sigue el escandalo: el manager de ian lucas destrozo a evangelina anderson
Todo mal

Sigue el escándalo: el manager de Ian Lucas destrozó a Evangelina Anderson
Cristian Ramos presenta su nuevo EP. video
Talento nuestro

"Mensaje", una ventana a la introspección musical de Cristian Ramos

El encuentro televisivo se transformó en un cruce cargado de ironía sobre promesas incumplidas y la relación personal de la expareja, generando risas entre los demás participantes y dejando clara la dinámica espontánea que ambos mantienen en el programa.

Todo comenzó cuando los participantes recordaron promesas que habían hecho durante el programa. “Joaqui, vos me hiciste una promesa, que íbamos a llegar juntos a la final”, expresó Ian Lucas para sumarse a la consigna. Fue entonces cuando el exdelantero de River Plate le preguntó a la conductora: “¿A vos te hicieron alguna vez una promesa, Solange?“.

Rápidamente, Wanda lanzó ante el grupo: “Muchas, incumplidas todas”. Fue entonces cuando Marixa Balli quiso saber: “¿Alguien presente te hizo una promesa?”. Con un tono de indignación, Nara sumó: “Sí, Maxi. Fidelidad hasta que me muera. Tres meses y ya era cornuda”.

Acto seguido, López replicó: “La letra chiquita, sabés cómo me llevó puesto, como el tsunami en Japón. 11 conteiners se llevó”. El comentario generó carcajadas y comentarios de los presentes.

El diálogo se amplió con referencias a las carteras de Wanda y objetos personales que habrían quedado en Turquía. Cachete Sierra preguntó: “¿Se ahorra en carteras? ¿En qué invertís?”, a lo que Nara contestó afirmativamente, mientras los participantes bromearon sobre cuántas de esas carteras seguían en el extranjero.

“¿Cuántas tenés Wanda? ¿Las tenés contadas? ¿No tenés un número?”, quiso saber Evangelina Anderson. Sumándose a la charla, Sierra afirmó: “Tenías un número pero bajaron”. En la misma línea, Maxi expresó: “Claro, tenía pero bajaron, las está usando”.

De esta manera, los participantes hicieron alusión a que “la China Suárez” podría estar usando sus pertenencias. Evangelina Anderson y Marixa Balli se sorprendieron. Wanda Nara insistió: “La ropa, todo, sí he visto… pero las voy a recuperar”. El tono relajado de la charla aportó comicidad, incluso cuando la conductora pidió que cortaran la conversación durante la grabación.

La secuencia evidenció la complicidad entre los protagonistas, plasmada en comentarios directos y un intercambio de ironías que mezcló recuerdos y humor sobre su pasado en común.

No era la primera vez que el set era testigo de cruces entre la expareja. Ante una dura prueba, en la que los participantes debían preparar sushi semanas, Nara le lanzó una indirecta a López: “A mí me gusta agridulce, si la aprendés... me sirve que Maxi aprenda a hacer sushi”.

El exfutbolista replicó mirando a la cámara: “Wanda no ayuda en nada”. Más tarde, López sumó otra frase cuando se dirigió a la conductora: “¿Sabés quién me hace el sushi? Daniela”, lo que despertó la sorpresa de la mediática y de los presentes.

En otra emisión, Wanda Nara relató una experiencia en Italia: “Yo contraté detectives en Sicilia. Era donde estaba el culpable. El detective tenía un 500 y acá el implicado tenía una Ferrari, nunca se encontraban”. Andy Chango intervino, compartiendo su propia historia sobre la vocación de detective privado y generando nuevos comentarios humorísticos en la ronda.

Durante otro diálogo sobre infidelidad, Nara preguntó en tono sarcástico: “¿Por qué me tratás de cornuda si no te di a quién tenés que seguir? Capaz es un ex que quiero saber qué hace”. Maxi López aportó con ironía sobre los destinos de esas investigaciones, manteniendo la atmósfera desenfadada del cruce

Seguí leyendo

Guillermo Coppola confirmó su estado de salud tras la internación

Wanda Nara contra Mauro Icardi: por qué la FIFA podría intervenir tras un nuevo fallo en contra del futbolista

Merkén Barroco: la apuesta interdisciplinaria que llega a la Sala Auditórium del TB

Fue ignorada cuando estrenó, pero esta película de ciencia ficción dice algo incómodo sobre el amor en pareja

"Mujeres en Acción": el Conte Grand celebra el mes de la mujer con una megajornada cultural

Desconectarse del celular para conectar con la risa: Vox Popurri llega a San Juan con 'Fanfarria'

Se filtraron fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos y él posteó un duro comunicado contra la modelo

Cómo quedó la placa de nominados en Gran Hermano, tras la importante decisión del sanjuanino Franco Poggio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cristian Ramos presenta su nuevo EP. video
Talento nuestro

"Mensaje", una ventana a la introspección musical de Cristian Ramos

Por Jorge Balmaceda Bucci

Las Más Leídas

¿Sábado para quedarse adentro? Así estará el tiempo en San Juan
Pronóstico

¿Sábado para quedarse adentro? Así estará el tiempo en San Juan

Imagen ilustrativa
Ataque motochorro

La dueña de una importante cadena mayorista fue asaltada en una calle de Capital y le arrebataron $8.000.000

Así se ve hoy la calle Amable Jones. video
El drone de Tiempo 

Se viene una "doble vía" para descogestionar la Libertador: cómo será y cómo se ve hoy desde el cielo

Un pozo negro y el fernet de los pobres: los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina video
Videonota

Un pozo negro y el "fernet de los pobres": los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina

Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo
Video

Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo

Te Puede Interesar

Piden cadenas de oración por el motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20
Qué se investiga

Piden cadenas de oración por el motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia
Lamentable

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia

Desayuno de la Coviar: un pedido de reducción de impuestos, convenios y una nutrida marcha ambientalista afuera
Tiempo en la Vendimia

Desayuno de la Coviar: un pedido de reducción de impuestos, convenios y una nutrida marcha ambientalista afuera

Observatorio Félix Aguilar. 
Vínculos internacionales

En medio del conflicto con Estados Unidos, qué hay detrás de la llegada de una comitiva china al Observatorio Félix Aguilar

Un pozo negro y el fernet de los pobres: los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina video
Videonota

Un pozo negro y el "fernet de los pobres": los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina