Wanda Nara contra Mauro Icardi: por qué la FIFA podría intervenir tras un nuevo fallo en contra del futbolista

Wanda Nara volvió a ganarle un duelo vital a Mauro Icardi en la Justicia , al punto que hasta la Fifa podría intervenir en el conflicto. “ Rechazar el planteo de caducidad de los alimentos provisorios fijados con fecha 11 de noviembre de 2024 ″, resolvió el magistrado Adrián Jorge Hagopian .

Para tener en cuenta Merkén Barroco: la apuesta interdisciplinaria que llega a la Sala Auditórium del TB

Aunque lo más fuerte fue la segunda medida: “ Intimar al Sr. Mauro Emanuel Icardi para que dentro del plazo de cinco (5) días presente en autos la documentación que acredite la totalidad de sus ingresos actuales, bajo apercibimiento de comunicar su incumplimiento al Comité de Disciplina de la FIFA a través de la Asociación de Fútbol Argentino”.

imagen

Es decir, Icardi no pudo torcerle el brazo al juez a cargo del juzgado civil 106, por lo que deberá pasarle a Wanda Nara la suma del tres por ciento de sus ingresos en concepto de alimentos por las dos nenas en común.

La reacción de la abogada de Mauro Icardi

Ante la derrota en tribunales, Elba Marcovecchio acusó recibo del golpe: “Forma parte del expediente y vamos a ver ahí qué es lo que hacemos”.“Acá se limita la cuestión del reclamo de alimentos como si las niñas estuvieran necesitadas. (...) Hay cuestiones que son muy complejas en un expediente en donde está cortado por una restitución internacional”.

“Provisoriamente se establece una cuota por una manifestación de la mamá. Pero en donde se tendrían que estar acreditando muchísimas de las cuestiones, que es Turquía, Argentina o Italia, no hay una demanda de fondo donde realmente se analice cuáles son las necesidades de las criaturas”, razonó.

Al final, la abogada de Mauro Icardi lamentó la actitud de Wanda Nara: “Uno dice tres por ciento, pero si lo decimos en números cualquiera puede llegar a entender que para dos nenas es mucho dinero”.