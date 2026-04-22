Con un mensaje conmovedor, Maru Silva anunció que está embarazada

En medio de uno de los momentos más difíciles de su vida, la periodista sanjuanina Maru Silva compartió una noticia que llenó de emoción a sus seguidores: está embarazada. El anuncio llegó a través de sus redes sociales, con un mensaje íntimo y profundamente conmovedor que rápidamente generó una ola de reacciones.

“Desde hace más de tres meses, nuestros corazones laten distinto”, escribió, acompañando la frase con palabras que reflejan un largo camino de búsqueda, esperanza y también de incertidumbre. En su relato, Silva habló de años de intentos, consultas médicas y miedos que por momentos la llevaron a pensar que la maternidad no llegaría.

“Tanto te buscamos… tantos años te soñamos, que todavía no podemos creer que finalmente te hayas hecho realidad”, expresó, dejando ver la intensidad del deseo y la emoción por este presente.

Embed - Maru Silva on Instagram: "Desde hace más de 3 meses, nuestros corazones laten distinto Tanto pero tanto te buscamos… tantos años te soñamos, que todavía no podemos creer que finalmente te hayas hecho realidad. Tantas oraciones, tantas promesas, tantos miedos entre médico y médico que a veces terminaba pensando que a nosotros no nos iba a tocar con la “facilidad” con la que uno piensa que le llega a otras personas. Y un día, como un verdadero milagro, llegaste para llenar nuestras vidas del amor más grande que puede existir. Gracias por elegirnos bebé. Gracias por desbordar nuestra vida de amor. Con papá, te amamos desde siempre. Mi equipo, mi familia ♥ Gracias @fotografadefamilias.sj por estar en este momento tan esperado" View this post on Instagram

La periodista definió la llegada del bebé como “un verdadero milagro” y agradeció profundamente este momento: “Gracias por elegirnos bebé. Gracias por desbordar nuestra vida de amor. Con papá, te amamos desde siempre”.

La noticia adquiere un significado aún más profundo por el contexto en el que se da. Hace apenas diez días, Silva atravesó la dolorosa pérdida de su hermana, Agustina, una noticia que generó conmoción en San Juan y que fue acompañada por múltiples muestras de cariño hacia la familia.