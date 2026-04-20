Murió Luis Brandoni, leyenda del cine, la televisión y el teatro argentino

El mundo del espectáculo argentino está de luto por la muerte de una de sus figuras más trascendentales. El actor Luis Brandoni falleció a sus 86 años esta madrugada en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el pasado 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico.

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La noticia fue confirmada por el productor y amigo personal del artista, Carlos Rottemberg, quien lo definió como "el último primer actor de una generación inolvidable".

Brandoni no solo fue un actor, fue un cronista de la identidad argentina a través de sus personajes. Desde su participación en clásicos fundamentales como “La Patagonia rebelde” hasta su consagración popular en “Esperando la carroza”, donde inmortalizó frases que ya forman parte del ADN cultural del país, su carrera fue un reflejo de la historia misma de Argentina.

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Referente del cine, en los últimos años protagonizó en el cine películas tan trascendentales como "La odisea de los giles" y "Parque Lezama". Fue un pilar del escenario porteño, con temporadas extensas y un compromiso feroz con el texto dramático. Y en televisión participó en unitarios y ficciones que marcaron récords de audiencia, siempre aportando una impronta de dignidad y realismo a sus interpretaciones.

Larga historia

Falleció un día después de cumplir los 86 años, aún activo, Brandoni protagonizaba actualmente la obra teatral "¿Quién es quién?", junto a Soledad Silveyra, y estaba preparando la segunda temporada de "Nada", serie de Disney+.

Nacido en Dock Sud, el actor debutó en teatro en 1962 y en televisión en 1963. Para 1970, ya había ganado su primer Martín Fierro como Mejor Actor Dramático. Perteneció al elenco de la Comedia Nacional Argentina dirigida por Luisa Vehil.

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Entre sus éxitos cosechados en la televisión aparecen "El retrato de Dorian Gray", "Mi cuñado", "Durmiendo con mi jefe", "El hombre de tu vida", "Graduados", "Señores papis", "Un gallo para Esculapio" y, más recientemente, "El encargado".

El exitoso artista participó, además, en las películas "La gran ruta", "La Patagonia rebelde", "La tregua", "Esperando la carroza", "Seré cualquier cosa, pero te quiero", "Convivencia", "Cien veces no debo", "La furia", "Esa maldita costilla", "Mi obra maestra", "4x4", "El cuento de las comadrejas", "La odisea de los giles" y, el año pasado, "Parque Lezama".

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Estuvo exiliado a principios de la década del '70 tras ser amenazado por la Triple A, fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical, candidato a vicegobernador en la fórmula de 2007 junto a Ricardo Alfonsín y en 2023 fue electo parlamentario del Mercosur por Juntos por el Cambio. En 2015 fue nombrado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires.

Brandoni se destacó siempre como uno de los actores argentinos más queridos, respetados y talentosos de su generación. Deja un vacío en la cultura popular argentina y en su familia, integrada por sus dos hijas, su pareja, Saula Benavente, y su expareja, Marta Bianchi.