El último adiós a Luis Brandoni: la despedida de sus seres queridos y un emotivo cortejo bajo la lluvia en el cementerio

La mañana de este martes en el Cementerio de la Chacarita amaneció atravesada por una tristeza serena, de esas que no necesitan palabras para hacerse sentir. Allí, entre abrazos apretados, miradas húmedas y un silencio que por momentos solo era interrumpido por los aplausos, bajo una lluvia otoñal se vivió la despedida final a Luis Brandoni. Después de un incesante desfile que se extendió hasta altas horas de la noche en la Legislatura porteña y que reunió a figuras del espectáculo, referentes de la política, colegas, amigos y admiradores de distintas generaciones, los restos del mítico actor argentino fueron trasladados al Panteón de Actores, el lugar donde descansarán para siempre.

La escena tuvo la dimensión de los grandes adioses. Desde temprano, cerca de 50 fanáticos comenzaron a congregarse en las inmediaciones del cementerio para rendirle homenaje al hombre que marcó para siempre la historia del teatro, el cine y la televisión argentina. Algunos sostenían flores; otros, simplemente, la necesidad de estar presentes en ese último capítulo. Muchos se abrazaban entre sí, como si compartieran una pérdida íntima, familiar. Porque Brandoni, fallecido en la madrugada del lunes a los 86 años, no fue solo un actor consagrado: fue una presencia entrañable en la memoria emocional del país.

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A las 11:20, en uno de los momentos más conmovedores de la jornada, el cajón llegó cargado por sus familiares más cercanos. Fue una escena profundamente íntima, de una emoción difícil de disimular incluso para quienes observaban a la distancia. Los rostros reflejaban el peso de la despedida, mientras el cortejo avanzaba lentamente entre aplausos y lágrimas.

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Minutos antes de las 11:30 comenzó la misa en su homenaje. Familiares, amigos, colegas y admiradores participaron de la ceremonia religiosa, en la que cada gesto parecía resumir una vida dedicada al arte. Al finalizar, el silencio se rompió con una ovación extensa, un aplauso cerrado que se prolongó durante más de un minuto y que resonó como un último “gracias” colectivo.

Luego, el féretro volvió a ser alzado por sus seres queridos para emprender el trayecto final hacia el Panteón de la Asociación Argentina de Actores. Allí, mientras el cajón ingresaba, la ovación volvió a repetirse, aún más intensa, aún más desgarradora. El aplauso acompañó su entrada al lugar donde descansarán sus restos, en una despedida marcada por el reconocimiento, el amor y la admiración.

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Solo los más íntimos pudieron ingresar a ese espacio final. Afuera, en cambio, los fanáticos se consolaban unos a otros. Había abrazos largos, lágrimas compartidas y la sensación de estar despidiendo a alguien que, aun sin haberlo conocido personalmente, formó parte de la vida de todos.

Entre quienes se acercaron a darle el último adiós estuvieron Mauricio Dayub, que llegó solo y en silencio; Facundo Arana; Fernando Bravo; y, minutos más tarde, Guillermo Francella, quien aceptó tomarse algunas fotos con la gente, aunque eligió no hacer declaraciones. También dijo presente Marcelo de Bellis, visiblemente conmovido, quien al retirarse evocó con dolor su último encuentro con Brandoni en el Teatro Coliseo, apenas dos meses atrás.

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En las inmediaciones de la Chacarita desde temprano se congregó la gente para rendir homenaje al gran actor argentino. Uno de los famosos fue Marcelo de Bellis quien se conmovió en la despedida al artista

Uno de los testimonios más significativos fue el de Carlos Rottemberg, productor teatral y amigo cercano del actor, quien puso en palabras el sentido profundo de la despedida: “Está donde él quería estar, en el panteón de actores”. Y agregó una definición que condensó el sentimiento general: “Era un ícono cultural. Lo que está pasando, la repercusión de los ciudadanos que no lo conocieron está marcando lo que es Brandoni”.

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También Alfredo Leuco, presente en Chacarita, compartió su emoción al recordar al actor. Dijo que una de las imágenes que le quedará guardada para siempre fue la visita de Brandoni a su programa en tiempos de Raúl Alfonsín, un recuerdo que, más allá de lo político, remite a la estatura humana y cultural de una figura irrepetible.

Así, entre aplausos que parecían no querer terminar, Luis Brandoni recibió su despedida definitiva. Un adiós a la altura de su legado. Porque hay artistas que trascienden la escena y se convierten en parte de la historia sentimental de un país. Y Brandoni, sin dudas, fue uno de ellos.

FUENTE: Infobae