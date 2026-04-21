El bombazo de Sofía Clerici luego de que Jésica Cirio anunciara su embarazo: qué posteó

Jésica Cirio confirmó que espera un varón con su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino, con quien está en pareja hace casi un año tras conocerse por amigos en común.

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Sin embargo, a las horas de que se conociera la linda noticia, quien reapareció en escena en la virtualidad con un curioso y significativo posteo fue Sofía Clerici, quien estuvo con Martín Insaurralde en aquel escandaloso viaje en yate por Marbella que derivó en la separación definitivo de la rubia con el político y padre de su hija Chloé.

Lo cierto es que en medio del especial momento que atraviesa Cirio con su embarazo, Clerici compartió una serie de imágenes de un cochecito de bebé nuevo de la marca Gucci que le llegó y que la tiene muy feliz, sorprendiendo a todos sus seguidores de Instagram.

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"La busqué banda, estamos ready. Ya tenemos nave. Mi bebé", expresó feliz la modelo en las redes sociales y despertando rumores de embarazo, justo después que se conociera de la linda noticia de Jésica Cirio.

Al instante, los seguidores de Sofía Clerici, quien mantiene su vida privada al resguardo, comenzaron a felicitarla. "Felicidades, excelente madre vas a ser", comentó uno de sus seguidores. A lo que ella respondió con corazones.

En tanto, otro usuario comentó: "Vengo siguiendo esta historia desde hace rato, que lindo que ya llegue el momento", mientras que otro apuntó: "Ella ya contó que estaba esperando un hijo... No dio detalles es su intimidad".

Lo cierto es que esta noticia inesperada generó una gran sorpresa y Sofía Clerici mostró el especial momento que atraviesa con una significativa imagen de un cochecito de bebé.

La palabra de Jésica Cirio confirmando su embarazo

Jésica Cirio habló en Desayuno Americano (América Tv) y confirmó que espera su primer hijo varón con su actual novio, Nicolás Trombino.

“Estoy muy feliz. Me tomó todo por sorpresa ayer lo de Ángel. Me habló el día anterior y se enteró apenas salí de la clínica. Nadie sabía nada, ni mi nena, y esperé para contárselo a Chloé”, expresó la modelo.

“Es un nene. Le conté a Chloé y se puso re contenta. No le había contado a nadie. Estoy de tres meses y una semana, es un nene y aún no sabemos qué nombre le pondremos”, agregó emocionada.

En cuanto a su actual pareja y padre de su hijo, Cirio explicó que aún no viven juntos y cómo nació la relación: "Hace menos de un año, no convivimos. Se dio y tampoco lo teníamos planeado para ya. Veremos con el tiempo ahora. No tuve tiempo de procesar nada, es todo muy reciente. Nos conocimos por amigos en común y se fue dando, una reunión, una comida, y se dio así. Tiene supermercado mayorista hace 15 años", indicó la modelo.

En cuanto a la posibilidad de vivir juntos ya con el embarazo confirmado, la modelo explicó: "Vivimos a distancias bastantes grandes y ya se acomodorá en algunas charlas que nos queda por delante. Todo este nuevo camino es por algo y creo que paso a paso más allá de todo lo que me pasó en mi vida, aprendí muchas cosas y me quedan por aprender todos los días", profundizó.

FUENTE: A24