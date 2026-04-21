martes 21 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes

El bombazo de Sofía Clerici luego de que Jésica Cirio anunciara su embarazo: qué posteó

Sofía Clerici compartió unas llamativas fotos en redes sociales a poco de que se conociera del embarazo de Jésica Cirio, ex de Martín Insaurralde.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Jésica Cirio confirmó que espera un varón con su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino, con quien está en pareja hace casi un año tras conocerse por amigos en común.

Lee además
Jésica Cirio confirmó su embarazo a los 41 años.
Buena noticia

Jésica Cirio, embarazada a los 41: "Llega en un buen momento"
El último adiós a Luis Brandoni. Fotos Agencia Noticias Argentinas
Dolorosa despedida

El último adiós a Luis Brandoni: la despedida de sus seres queridos y un emotivo cortejo bajo la lluvia en el cementerio

Sin embargo, a las horas de que se conociera la linda noticia, quien reapareció en escena en la virtualidad con un curioso y significativo posteo fue Sofía Clerici, quien estuvo con Martín Insaurralde en aquel escandaloso viaje en yate por Marbella que derivó en la separación definitivo de la rubia con el político y padre de su hija Chloé.

Lo cierto es que en medio del especial momento que atraviesa Cirio con su embarazo, Clerici compartió una serie de imágenes de un cochecito de bebé nuevo de la marca Gucci que le llegó y que la tiene muy feliz, sorprendiendo a todos sus seguidores de Instagram.

image

"La busqué banda, estamos ready. Ya tenemos nave. Mi bebé", expresó feliz la modelo en las redes sociales y despertando rumores de embarazo, justo después que se conociera de la linda noticia de Jésica Cirio.

Al instante, los seguidores de Sofía Clerici, quien mantiene su vida privada al resguardo, comenzaron a felicitarla. "Felicidades, excelente madre vas a ser", comentó uno de sus seguidores. A lo que ella respondió con corazones.

En tanto, otro usuario comentó: "Vengo siguiendo esta historia desde hace rato, que lindo que ya llegue el momento", mientras que otro apuntó: "Ella ya contó que estaba esperando un hijo... No dio detalles es su intimidad".

Lo cierto es que esta noticia inesperada generó una gran sorpresa y Sofía Clerici mostró el especial momento que atraviesa con una significativa imagen de un cochecito de bebé.

La palabra de Jésica Cirio confirmando su embarazo

Jésica Cirio habló en Desayuno Americano (América Tv) y confirmó que espera su primer hijo varón con su actual novio, Nicolás Trombino.

“Estoy muy feliz. Me tomó todo por sorpresa ayer lo de Ángel. Me habló el día anterior y se enteró apenas salí de la clínica. Nadie sabía nada, ni mi nena, y esperé para contárselo a Chloé”, expresó la modelo.

“Es un nene. Le conté a Chloé y se puso re contenta. No le había contado a nadie. Estoy de tres meses y una semana, es un nene y aún no sabemos qué nombre le pondremos”, agregó emocionada.

En cuanto a su actual pareja y padre de su hijo, Cirio explicó que aún no viven juntos y cómo nació la relación: "Hace menos de un año, no convivimos. Se dio y tampoco lo teníamos planeado para ya. Veremos con el tiempo ahora. No tuve tiempo de procesar nada, es todo muy reciente. Nos conocimos por amigos en común y se fue dando, una reunión, una comida, y se dio así. Tiene supermercado mayorista hace 15 años", indicó la modelo.

En cuanto a la posibilidad de vivir juntos ya con el embarazo confirmado, la modelo explicó: "Vivimos a distancias bastantes grandes y ya se acomodorá en algunas charlas que nos queda por delante. Todo este nuevo camino es por algo y creo que paso a paso más allá de todo lo que me pasó en mi vida, aprendí muchas cosas y me quedan por aprender todos los días", profundizó.

FUENTE: A24

Temas
Seguí leyendo

El adiós a Luis Brandoni: las frases que quedaron para siempre en el recuerdo del cine argentino

Murió Luis Brandoni, leyenda del cine, la televisión y el teatro argentino

El jazz volverá a abrazar San Juan con su rítmico compromiso y su mística infinita

Reapareció Andrea del Boca tras su salida de Gran Hermano

Brian Sarmiento: lo acusan de hacer todo lo posible para no pagar la cuota alimentaria

"No puede venir": Juana Viale confirmó que reemplazará a Mirtha Legrand por problemas de salud

Ulises Bueno le cumplió el sueño a su "doble" sanjuanino: charla, abrazos y una canción juntos

Alarma por el estado de salud de Luis Brandoni: "Delicado"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Jésica Cirio confirmó su embarazo a los 41 años.
Buena noticia

Jésica Cirio, embarazada a los 41: "Llega en un buen momento"

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Condenan a un pistolero con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson
UFI Genérica

Condenan a un "pistolero" con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson

Este es Jonathan Lucero, el único detenido por el crimen.
Olor a venganza

Atacaron a balazos la casa de la familia del único detenido por el asesinato de Villa San Patricio

Fraude en el Registro Inmobiliario: la defensa de un empleado vuelve a plantear la enfermedad mental para evitar el juicio

Fraude en el Registro Inmobiliario: la defensa de un empleado vuelve a plantear la enfermedad mental para evitar el juicio

Se viene la XXXI Feria Internacional de Artesanías. Mirá todo lo que hay que tener en cuenta para recorrerla.
Para agendar

La Feria Internacional de Artesanías se vivirá durante 10 días: cuánto saldrán las entradas

Tras el traslado de la Mesa de Entrada de Defensa al Consumidor a planta baja en 2022 las denuncias aumentaron. Los nuevos boxes están ubicados en planta baja del Centro Cívico, núcleo 5.
Reclamos

Defensa al Consumidor en San Juan: en menos de cuatro meses se acumuló la misma cantidad de denuncias que en todo el 2025

Te Puede Interesar

Por primera vez, hubo condena condicional y multa por caza furtiva en San Juan: deberán pagar $13.500.000
Flagrancia

Por primera vez, hubo condena condicional y multa por caza furtiva en San Juan: deberán pagar $13.500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Javier Milei enviará este miércoles al Congreso la reforma electoral que busca eliminar las PASO
Parlamento

Javier Milei enviará este miércoles al Congreso la reforma electoral que busca eliminar las PASO

Una sanjuanina revoluciona la Psicología y propone nuevas miradas para los tratamientos actuales
Nuevo libro

Una sanjuanina revoluciona la Psicología y propone nuevas miradas para los tratamientos actuales

La Justicia frenó el cierre de Volver al Trabajo, el plan que beneficia a 15.000 sanjuaninos
Medida cautelar

La Justicia frenó el cierre de Volver al Trabajo, el plan que beneficia a 15.000 sanjuaninos

Una carta, el mate y la chalina de UPCN: las anécdotas de sanjuaninos con Francisco I video
A un año de la muerte del Papa

Una carta, el mate y la chalina de UPCN: las anécdotas de sanjuaninos con Francisco I