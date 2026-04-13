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Delicado momento

Luis Brandoni sufrió una caída en su casa y está internado: cuál es su estado de salud

Carlos Rottemberg dio detalles del accidente que tuvo el actor en su hogar. “No es un ACV”, aclaró el empresario

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La temporada teatral porteña recibió un inesperado golpe de suspenso en pleno éxito de Quién es quién, la comedia que reúne a Soledad Silveyra y Luis Brandoni en el Multitabaris. Lo que hasta hace días era una celebración por localidades agotadas y ovaciones al final de cada función, se transformó en preocupación y expectativa. Primero, la salud de Silveyra obligó a detener la obra y, apenas horas después, la atención se trasladó a Brandoni, cuya internación fue dada a conocer por Ángel de Brito en Bondi Live. En medio de versiones cruzadas y rumores que crecieron en redes y medios, Teleshow se comunicó con el productor Carlos Rottemberg para aclarar el panorama y llevar tranquilidad a los seguidores del espectáculo.

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“Beto está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa. Se suma ahora esto que exige unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en sanatorio”, explicó el empresario a este medio. El productor detalló que, antes de este episodio, las funciones ya estaban suspendidas desde el viernes a raíz de una dolencia de Silveyra. “Por eso desde el viernes está detenida la temporada”, señaló al recordar el estado de la actriz, remarcando la concatenación de hechos que obligó a poner en pausa la comedia más convocante del momento.

Rottemberg fue enfático al desmentir las versiones más alarmistas que circularon en las primeras horas: “No es un ACV como se dijo en un principio sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción”. Así, el productor despejó cualquier temor sobre un cuadro más grave y pidió prudencia mientras el actor permanece en observación.

Por otro lado, el propio Rottemberg había hablado con este medio apenas unas horas antes, cuando la noticia de la suspensión de funciones por la salud de Silveyra encendió la alarma entre colegas y fanáticos. “Efectivamente se suspendieron las funciones desde el viernes por una dolencia de Solita, de la que se está reponiendo, desde hace un rato ya en la casa”, explicó a este medio, llevando tranquilidad sobre el estado actual de la actriz. Remarcó que la decisión fue tomada por prescripción médica y que no reviste gravedad: “Recién hablé con ella y se está reponiendo muy bien”. La medida fue preventiva, aunque el productor prefirió no profundizar en detalles sobre el motivo que aqueja a la reconocida intérprete.

Sobre el regreso de Silveyra a las tablas, Rottemberg anticipó: “En principio será el miércoles, según lo sugerido. El lunes estará más claro”. El retorno de la actriz dependerá de cómo evolucione en las próximas horas y de la autorización de los profesionales de la salud, quienes mantienen la prioridad puesta en su bienestar antes que en la presión del calendario teatral.

No es la primera vez que Quién es quién atraviesa momentos de incertidumbre a raíz de la salud de sus protagonistas. Durante el verano, la obra debió reconfigurar su temporada y resignar la plaza de Mar del Plata por recomendación médica, para que Brandoni permaneciera en Buenos Aires bajo control profesional. Aquella decisión derivó en un “enroque” de elencos: Quién es quién cedió el escenario de la costa a El secreto, la pieza encabezada por Ana María Picchio y Gerardo Romano, que extendió su éxito hasta Semana Santa. Mientras tanto, la dupla Brandoni-Silveyra se mantuvo en cartel en el Multitabaris, consolidando el fenómeno en la cartelera porteña.

Por el momento, el telón de Quién es quién permanecerá bajo, con el equipo artístico y técnico acompañando el proceso de recuperación de Silveyra y Brandoni. La expectativa está puesta en el regreso de dos figuras emblemáticas que, más allá de cualquier contratiempo, siguen siendo sinónimo de talento y profesionalismo en la escena nacional. El teatro argentino, mientras tanto, aguarda el reencuentro y el aplauso renovado para sus grandes protagonistas.

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