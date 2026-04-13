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Tragedia en Villa Devoto

Una médica de 31 años murió aplastada por un colectivo en Buenos Aires, luego de que su mochila quedara atascada

Ocurrió el viernes en el barrio porteño de Villa Devoto, cuando la joven descendía de una unidad de la línea 134 y su mochila quedó atrapada en la puerta. Cayó al asfalto y fue arrollada por el mismo colectivo; el chofer fue detenido y la Justicia investiga el hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una tragedia ocurrió el viernes pasado en el barrio porteño de Villa Devoto. Una joven médica perdió la vida tras ser arrollada por un colectivo cuando descendía de la unidad. La víctima fue identificada como Bárbara Rocío Granado Schonholz, de 31 años.

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El hecho tuvo lugar en la intersección de Chivilcoy y Nazarre. Según reconstruyeron fuentes policiales, la mujer bajaba de un interno de la línea 134 cuando la puerta se cerró de manera repentina y su mochila quedó atrapada. En ese instante, al intentar liberarse, perdió el equilibrio, cayó al asfalto y fue atropellada por el mismo vehículo.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Vecinal 11 B y del SAME, que constató el fallecimiento. El chofer, un hombre de 41 años, fue detenido y sometido al test de alcoholemia, mientras se buscan determinar las responsabilidades en el hecho.

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La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, bajo la carátula de “averiguación de homicidio”. Peritos de la Unidad Criminalística Móvil y de la División Ingeniería Vial Forense trabajaron durante varias horas en la escena para relevar pruebas y establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro.

Granado Schonholz era médica neuróloga y había desarrollado su formación en la Universidad de Buenos Aires. Realizó su práctica hospitalaria en el Hospital Profesor Alejandro Posadas y completó su residencia en el Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía, donde dejó una huella tanto profesional como humana.

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La noticia generó una fuerte conmoción en su entorno. En redes sociales, su padre la despidió con un mensaje cargado de dolor, al igual que su madre, también médica, quien expresó la imposibilidad de encontrar palabras frente a la pérdida.

Desde el Servicio de Neurología del Hospital Ramos Mejía también manifestaron su pesar, recordándola por su compromiso, su calidez y los años compartidos durante la residencia. A esos mensajes se sumaron pacientes y colegas, quienes destacaron su vocación y dedicación.

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