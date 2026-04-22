El deseo de no desvanecerse: 14 artistas locales presentan una muestra colectiva en el Centro Cultural Contegrand

Este próximo sábado 25 de abril, el Centro Cultural Contegrand se prepara para inaugurar una nueva muestra colectiva que promete consolidarse como uno de los encuentros destacados de la agenda cultural en San Juan. En una iniciativa desarrollada en conjunto con Bunker, el espacio abrirá sus puertas para recibir a 14 artistas sanjuaninos, quienes exhibirán sus producciones en una propuesta que busca visibilizar el talento local.

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Bajo el título de "El deseo de no desvanecerse", la exposición invita al público a realizar un recorrido diverso por las obras de creadores de la provincia. La muestra se presenta como un punto de encuentro para el diálogo artístico y una oportunidad para acercarse a los lenguajes contemporáneos que se desarrollan actualmente en la región.

El evento tendrá lugar el sábado 25 de abril en el Centro Cultural Contegrand, ubicado en la esquina de las calles San Luis y Las Heras, en la Capital sanjuanina. La muestra podrá visitarse en el horario de 19 a 22 horas y cuenta con entrada libre y gratuita.

La organización ha extendido una invitación abierta a toda la comunidad para participar de esta jornada, que busca fortalecer la conexión entre los artistas y el público general en un ámbito de difusión cultural