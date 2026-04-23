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Mirtha Legrand no grabará su programa esta semana: por qué tomó esa decisión

Al igual que el fin de semana anterior, Juana Viale sería quien ocupe el lugar de Mirtha Legrand frente a la mesa de los almuerzos.

Por Agencia NA
Mirtha Legrand no grabará su programa al no recuperarse de un cuadro gripal.

Mirtha Legrand no grabará su programa al no recuperarse de un cuadro gripal.

La salud de Mirtha Legrand despertó las alarmas del mundo del espectáculo tras confirmarse que la histórica conductora no estará al frente de las grabaciones de su programa este fin de semana, cuyas filmaciones son el próximo viernes.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la decisión fue tomada por recomendación de su equipo médico, ya que aún no se recupera del cuadro de tos que la imposibilitó trabajar el fin de semana pasado. Los profesionales temen que las bajas temperaturas del estudio interrumpan su recuperación.

“Todavía, los médicos no le dieron el permiso para grabar. No saben si la va a conducir Juana”, informó la periodista Laura Ubfal en la última emisión de LAM.

Sobre ello, detalló: “Está con un poco de tos; los médicos le tienen miedo a los aires acondicionados del estudio".

Además, Ubfal ratificó que la ausencia de la diva de los almuerzos podría prolongarse más allá de este fin de semana: “Me acaban de escribir de Canal 13 para confirmarme que no va a grabar este viernes, y tal vez el próximo tampoco", aseguró.

Al igual que el fin de semana anterior, Juana Viale sería quien ocupe su lugar frente a la mesa de los almuerzos.

FUENTE: Agencia NA

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