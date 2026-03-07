Guillermo Coppola confirmó su estado de salud tras la internación

Guillermo Coppola confirmó su estado de salud tras haber sido internado, el pasado viernes 6, por una hipertensión pulmonar en la Fundación Favaloro.

El exmánager de Diego Armando Maradona manifestó que “ no estaba nada grave y que se trataba de un estudio de cateterismo por una dificultad pulmonar”.

Además, en el hospital le dieron un diagnóstico, el cual se mantiene de forma reservada por la privacidad médica del paciente.

Aunque aseguró estar fuera de un estado de gravedad y que se trasladaría a su casa luego de los chequeos que le realizaron, para descartar cualquier tipo de malicia en sus pulmones.

Coppola contrajo COVID en 2021 y tras la enfermedad le quedaron varias secuelas pulmonares, que son previsibles en su cuadro médico.