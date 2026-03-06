viernes 6 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para tener en cuenta

Merkén Barroco: la apuesta interdisciplinaria que llega a la Sala Auditórium del TB

A través de una fusión de música barroca, danza y teatro de títeres, los artistas sanjuaninos invitan a una experiencia sensorial única este viernes 20 de marzo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Merken (1)
Merken (2)

El Teatro del Bicentenario recibirá una propuesta artística que promete transformar la percepción del concierto convencional. El próximo viernes 20 de marzo, a las 21h, la Sala Auditórium será el escenario de "Merkén Barroco", la nueva apuesta del conjunto vocal Merkén Proyectos. Bajo la órbita del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, esta experiencia escénico-musical fusiona el rigor del repertorio barroco con una estética contemporánea e innovadora, integrando de manera orgánica la música, el movimiento corporal y la manipulación de títeres. Las entradas se encuentran disponibles en el siguiente enlace.

Lee además
Más allá de haber sido ignorada durante su estreno, Intruso es una película que merece una oportunidad. video
Tiempo para Ver

Fue ignorada cuando estrenó, pero esta película de ciencia ficción dice algo incómodo sobre el amor en pareja
mujeres en accion: el conte grand celebra el mes de la mujer con una megajornada cultural
Agenda

"Mujeres en Acción": el Conte Grand celebra el mes de la mujer con una megajornada cultural

La agrupación, conformada por destacados cantantes líricos sanjuaninos, busca expandir los horizontes expresivos del género a través de un enfoque interdisciplinario. El programa seleccionado para esta ocasión incluye obras de gran profundidad técnica y emocional, como el motete Sumite Psalmum de Heinrich Schütz, interpretado a cinco voces con instrumentos y desplazamiento escénico, y la cantata Crocifissione e morte di Nostro Signore Gesù Cristo de Alessandro Stradella, que destaca la labor de cuerdas, solista y clave.

Merken (2)

El cierre de la velada llegará con la ópera serenata Venid, venid Deidades, de Fray Esteban Ponce de León, una pieza que cobra vida mediante la interacción entre solistas, coro, instrumentos y la presencia de títeres.

Para alcanzar esta complejidad escénica, el conjunto ha atravesado un exhaustivo proceso de formación que trasciende lo estrictamente musical. La puesta en escena cuenta con el respaldo del entrenamiento actoral de Patricia Savastano, la preparación física y coreográfica de Raúl Páez, y un trabajo específico en el lenguaje de los títeres bajo la guía de David Gardiol.

Temas
Seguí leyendo

Desconectarse del celular para conectar con la risa: Vox Popurri llega a San Juan con 'Fanfarria'

Se filtraron fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos y él posteó un duro comunicado contra la modelo

Cómo quedó la placa de nominados en Gran Hermano, tras la importante decisión del sanjuanino Franco Poggio

Mesazas a la vista: quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Otra vez en problemas: arrestaron a Britney Spears y crece la preocupación por su presente

'La Tonadita' se viste de luto: murió Hugo 'Negro' Figueroa

Dolor por el fallecimiento del Chueco Bazán, referente histórico del heavy metal en San Juan

Taylor Swift le puso fecha a su boda con Travis Kelce: el motivo de la elección y un guiño casual a San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Más allá de haber sido ignorada durante su estreno, Intruso es una película que merece una oportunidad. video
Tiempo para Ver

Fue ignorada cuando estrenó, pero esta película de ciencia ficción dice algo incómodo sobre el amor en pareja

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado
Alivio

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.
Dolor en las redes

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

Empresarios mineros apoyan abrir vuelos a Chile, pero también ponen foco en otro destino para afianzar la actividad
Propuesta

Empresarios mineros apoyan abrir vuelos a Chile, pero también ponen foco en otro destino para afianzar la actividad

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato
Cuarto Intermedio

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque motochorro

La dueña de una importante cadena mayorista fue asaltada en una calle de Capital y le arrebataron $8.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nuevo sistema electoral en San Juan: sin descartar la boleta única, el Gobierno aclaró cómo elegirán candidatos los frentes
Proyecto

Nuevo sistema electoral en San Juan: sin descartar la boleta única, el Gobierno aclaró cómo elegirán candidatos los frentes

Alerta en el transporte de cargas en San Juan: empresarios advirtieron que el conflicto en Medio Oriente impactaría en el costo del flete
Situación

Alerta en el transporte de cargas en San Juan: empresarios advirtieron que el conflicto en Medio Oriente impactaría en el costo del flete

Como 9 años atrás en San Juan, Córdoba estrenó el Sistema Acusatorio con Flagrancia
Histórico

Como 9 años atrás en San Juan, Córdoba estrenó el Sistema Acusatorio con Flagrancia

Golpe a una banda tras el asalto a una jubilada: secuestraron armas, cocaína y bienes robados
Allanamiento

Golpe a una banda tras el asalto a una jubilada: secuestraron armas, cocaína y bienes robados