Merkén Barroco: la apuesta interdisciplinaria que llega a la Sala Auditórium del TB

El Teatro del Bicentenario recibirá una propuesta artística que promete transformar la percepción del concierto convencional. El próximo viernes 20 de marzo, a las 21h, la Sala Auditórium será el escenario de "Merkén Barroco", la nueva apuesta del conjunto vocal Merkén Proyectos. Bajo la órbita del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, esta experiencia escénico-musical fusiona el rigor del repertorio barroco con una estética contemporánea e innovadora, integrando de manera orgánica la música, el movimiento corporal y la manipulación de títeres. Las entradas se encuentran disponibles en el siguiente enlace .

La agrupación, conformada por destacados cantantes líricos sanjuaninos, busca expandir los horizontes expresivos del género a través de un enfoque interdisciplinario. El programa seleccionado para esta ocasión incluye obras de gran profundidad técnica y emocional, como el motete Sumite Psalmum de Heinrich Schütz, interpretado a cinco voces con instrumentos y desplazamiento escénico, y la cantata Crocifissione e morte di Nostro Signore Gesù Cristo de Alessandro Stradella, que destaca la labor de cuerdas, solista y clave.

Merken (2)

El cierre de la velada llegará con la ópera serenata Venid, venid Deidades, de Fray Esteban Ponce de León, una pieza que cobra vida mediante la interacción entre solistas, coro, instrumentos y la presencia de títeres.

Para alcanzar esta complejidad escénica, el conjunto ha atravesado un exhaustivo proceso de formación que trasciende lo estrictamente musical. La puesta en escena cuenta con el respaldo del entrenamiento actoral de Patricia Savastano, la preparación física y coreográfica de Raúl Páez, y un trabajo específico en el lenguaje de los títeres bajo la guía de David Gardiol.