¿Sábado para quedarse adentro? Así estará el tiempo en San Juan

El sábado San Juan seguirá con un clima agradable en cuanto a la temperatura, sin calor sofocante, y con pronóstico de lluvias.
sábado 7 de marzo 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Mirá como estará el clima en san Juan este sábado.
El sábado San Juan seguirá con un clima agradable en cuanto a la temperatura, sin calor sofocante, y con pronóstico de lluvias.
Se esperan tormentas fuertes en la madrugada, una pausa en la mañana, y la continuidad de las lluvias para la tarde y la noche.
La temperatura máxima tocará los 28 grados en la tarde. El viento soplará suave durante todo el día, rotando del sur al noroeste.