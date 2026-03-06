¿Sábado para quedarse adentro? Así estará el tiempo en San Juan

El sábado San Juan seguirá con un clima agradable en cuanto a la temperatura, sin calor sofocante, y con pronóstico de lluvias.

Se esperan tormentas fuertes en la madrugada, una pausa en la mañana, y la continuidad de las lluvias para la tarde y la noche.

La temperatura máxima tocará los 28 grados en la tarde. El viento soplará suave durante todo el día, rotando del sur al noroeste.

