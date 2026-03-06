El consumo de vino repunta, pero en San Juan aún no se puede brindar

El consumo de vino mostró una leve mejora en enero en el país, pero los despachos desde San Juan se desplomaron más del 50% frente al mismo mes del año pasado.

El consumo de vino mostró en enero una leve mejora en el país, pero la noticia no fue igual para todos. Mientras Mendoza aumentó sus despachos y concentra cada vez más el mercado interno, San Juan registró un fuerte desplome en sus envíos y ventas.

Tratado de libre comercio Aceite de oliva en alerta y vino con señales mixtas: cómo impacta el acuerdo UE–Mercosur en San Juan

Impacto en San Juan Un informe nacional volvió a encender las alarmas sobre el vino, tras confirmar una caída del consumo interno durante 2025 en el país

Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), con datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, en enero de 2026 los despachos de vino al mercado interno alcanzaron los 555.883 hectolitros, lo que representa un aumento interanual del 0,6%.

San Juan en cambio registra una caída de más del 50% frente al mismo mes del año pasado. Mendoza tuvo un crecimiento del 11,2% en el mismo lapso.

Fuerte retroceso en San Juan

El caso de San Juan es uno de los más llamativos del informe. Los despachos al mercado interno cayeron 57,1% interanual, con apenas 31.009 hectolitros enviados en enero de 2026. Dentro de ese volumen, el 84% corresponde a vinos sin mención varietal, que aun así registraron una baja del 54,6% frente al mismo mes del año pasado.

Los varietales, que representan el 15,4% de los envíos, sufrieron una caída todavía mayor: 67,3%. Si se pone la lupa en el color, los despachos de tintos sanjuaninos bajaron 51% y los blancos 69,3% en comparación con enero de 2025.

En cuanto al formato de comercialización, el tetra-brik sigue siendo el envase predominante en San Juan, con 72,1% de las ventas, seguido por botella (24,8%) y damajuana (3,1%).

Mendoza y otras provincias

image

El informe también confirma una tendencia que se viene consolidando en los últimos años: Mendoza concentra cada vez más el mercado interno. De acuerdo al informe, durante enero, la provincia vecina registró 506.426 hectolitros despachados, lo que representa un crecimiento interanual del 11,2% y explica el 91,1% del total del vino comercializado en el país.

Le sigue muy de lejos San Juan (5,6%) y luego un pelotón de provincias en las que se ubican La Rioja (1,6%), Salta (1,4%), Neuquén (0,2%) y Río Negro (0,2%), además de envíos menores desde distritos como Buenos Aires, San Luis, La Pampa, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Entre Ríos, Tucumán y Chubut.

El consumo nacional y el vino barato

El consumo per cápita de vino en el país se ubicó en 1,20 litros por habitante, con un crecimiento del 0,4% respecto del mismo mes de 2025. Sin embargo, los especialistas advierten que el repunte es todavía muy leve y se da sobre una base baja.

En efecto, el cierre de 2025 había dejado un saldo negativo ya que el consumo anual promedio fue de 15,77 litros por habitante, con una caída del 2,7% respecto de 2024.

En la última década, el consumo per cápita pasó de 23,8 litros en 2015 a 15,77 litros en 2025, una caída sostenida que refleja la creciente competencia de otras bebidas como la cerveza, los frizantes y las opciones sin alcohol.

Otro dato llamativo del informe es el cambio en el tipo de vino que consumen los argentinos. El crecimiento de enero se explica exclusivamente por el aumento del 4,9% en los vinos sin mención varietal, que ya representan el 73,5% del total del mercado.

Es seguro que esto se deba a una cuestión de precios: el vino común es más económico que un varietal y por lo tanto resulta más accesible en un escenario de caída del poder adquisitivo de la gente.

También crecieron los envases tetra brik, con una suba del 5,4%, otra muestra de que el consumo se corre hacia productos de menor precio.

En contraste, los segmentos de mayor valor retrocedieron: los vinos varietales cayeron 8,8%, los espumosos 10,1% y la categoría de “otros vinos” se desplomó 50,6%.