El Gobierno sanjuanino alerta que el precio del vino está atrasado: "Hoy es el peor momento para vender"

El precio del vino está atrasado y desde el gobierno de San Juan aconsejan no vender.

El secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico de San Juan, Alfredo Aciar, advirtió que el precio actual del vino y del mosto se encuentra significativamente rezagado y recomendó a los productores que eviten vender sus productos en este momento, en especial a las grandes bodegas que, según el funcionario, siguen aprovechando un escenario que ya no es real.

“Estamos con un stock de vino similar al del año pasado, unos siete meses de disponibilidad proyectada, pero los precios no están iguales. Están hasta un 30% atrasados en términos reales, descontada la inflación”, dijo Aciar a Tiempo de San Juan.

Desde el Ministerio de Producción explicaron que los precios bajos se formaron por una expectativa errónea: el pronóstico inicial del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) preveía una cosecha un 10% superior a la del año anterior. Esto generó temor a excedentes y presionó los valores hacia abajo.

La realidad del mercado

Sin embargo, los datos finales de cosecha muestran que el aumento de la producción de uvas fue apenas del 3,7%, y que al destinarse el 26% de la uva a la elaboración de mosto, el volumen de vino disponible es prácticamente el mismo que en 2024.

“No habrá excedentes. Si la demanda se mantiene, no sobra ni un litro de vino. Entonces, ¿por qué seguimos con precios tan bajos?”, cuestionó Aciar.

Precios atrasados

Actualmente, el vino tinto de traslado se comercializa entre 400 y 450 pesos por litro, cuando debería valer al menos un 15% más para estar alineado con el contexto actual, según las proyecciones oficiales. El mosto ronda los $320 a $330, también por debajo de su potencial valor.

El funcionario fue claro en su mensaje al sector: no es el momento de vender. “No se desesperen, no malvendan. Esperen. El precio va a mejorar porque no hay sobrante de vino”.

Aciar deslizó que las grandes bodegas y mosteras ya hicieron su jugada y sembraron la idea de un mercado sobre ofertado. Entonces, analizó que si los productores siguen vendiendo barato, no van a hacer ningún esfuerzo por pagar más.

Por otra parte, el gobierno ya actuó con el Acuerdo del Mosto y las intervenciones posibles. “Ahora está en manos de los actores del sector defender el precio”, afirmó.

Aciar también descartó que la importación de vinos desde Chile represente una amenaza inmediata. Allá el vino de traslado genérico, blanco o tinto; vale 60 centavos de dólar, el doble que acá. “Debería duplicarse acá el precio para que sea conveniente importar vino”, dijo el funcionario.

Finalmente, recordó que la liberación de los vinos genéricos ocurrió recién el 1 de junio y que entre junio y septiembre es cuando más vino hay disponible en las bodegas. Vender en este momento, dijo, es hacerlo en el peor contexto posible.