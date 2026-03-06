Como 9 años atrás en San Juan, Córdoba estrenó el Sistema Acusatorio con Flagrancia

La Justicia cordobesa puso en marcha el Sistema Acusatorio y, al igual que en San Juan 9 años atrás, lo hizo con la implementación de Flagrancia. Del mismo modo en que lo hizo la Corte de Justicia local, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba inauguró el nuevo paradigma con las investigaciones y los juzgamientos exprés.

El hecho recordó los inicios de Flagrancia en la provincia, allá por septiembre de 2017, cuando comenzó a regir. Desde entonces, la unidad fiscal que fue punta de lanza de los cambios que se sumaron a posterior abordó 11.485 hechos e imputó a 14.759 personas . En ese marco, la cifra de más sanjuaninos en conflictos con la ley que sucesos en sí corresponde a que, en algunos casos, más de uno actúa en un ilícito.

Por ejemplo, 2020 fue el año en que se registraron más imputados por Flagrancia. Fueron unas 2.837 personas las que resultaron acusadas por un delito flagrante. Quizás las infracciones al aislamiento durante la pandemia y el incumplimiento a las restricciones ofrecieron su cuota al total, ya que hubo al menos 427 imputados por la infracción los artículos 205 y 239 del Código Penal Argentino.

Con un sistema más aceitado, con fiscales y ayudantes fiscales con mayor experiencia y un aporte de las estructuras institucionales profesionalizado, en 2025, el número de imputados ascendió a 2.512.

De los más de 14 mil acusados, un poco menos de la mitad, es decir, 7.184, fueron condenados por Flagrancia. De ese universo, 3.253 recibieron la prisión efectiva y marcharon directo al Penal de Chimbas, mientras que 3.931 fueron penados con la prisión en suspenso y recuperaron la libertad, bajo la promesa de no volver a quebrantar las leyes penales.

Por otra parte, 4.492 personas fueron beneficiadas con las suspensión de juicio a prueba por no contar con antecedentes, entre otros factores. Para su suerte, al cabo de los plazos establecidos, sus antecedentes penales no quedaron marcados por el acontecimiento que los llevó a estar bajo la lupa de la Justicia.

Los delitos más castigados por Flagrancia en San Juan

Entre los ilícitos más condenados por la justicia exprés, de un total de 11.701 imputados, las figuras delictivas que componen el top 3 fueron los robos (2.715) y los hurtos (2.264), junto con la violencia de género (1.805).

En menor medida y por debajo de este podio, se ubicaron los delitos contra las restricciones sanitarias (427), daño agravado (478), incumplimiento de una orden judicial (442) y tenencia y portación de arma de fuego (396).

Flagrancia en Córdoba

Córdoba implementa desde el 2 de marzo el Sistema Integral de Flagrancia (SIF) con unidades fiscales dedicadas y turnos 24/7 para procesar rápidamente los delitos cometidos "in fraganti", buscando resolver causas con detenidos en aproximadamente 20 días. El sistema busca mayor inmediatez, oralidad y reducir el colapso procesal, concentrando causas de robos y hurtos.

Entre los aspectos claves, se destacan la disposición de las sedes, el funcionamiento durante todo el año y sus objetivos de agilización. El Poder Judicial de Córdoba ahora cuanta con dos sedes (noreste y cercanías de Tribunales II) para centralizar los procedimientos policiales con personas arrestadas y puso en marcha las 24 horas, los 365 días del año, investigando delitos en el momento o inmediatamente después de su comisión.

La idea es agilizar las causas (aproximadamente 20 días) y descomprimir otras fiscalías. Se estima atender unos 10.000 detenidos al año. Al igual que en San Juan, el procedimiento se caracteriza por la oralidad, inmediatez y el rol activo de los jueces de control de Garantías.

No incluye casos de violencia familiar y de género, lo mismo que el narcotráfico, que siguen sus propias fiscalías.