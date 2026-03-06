viernes 6 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

ARCA detectó irregularidades en una empresa vinculada a la AFA y a Toviggino

La presentación de ARCA amplía el alcance de las investigaciones que ya apuntan a presuntas irregularidades en el manejo de fondos vinculados al entorno dirigencial de la AFA.

Por Agencia NA
image

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó la existencia de múltiples irregularidades en Malte SRL, una firma ligada al entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, que había exteriorizado activos por unos 1,4 millones de dólares.

Lee además
bullrich, ¿contra el chiqui tapia?: recibio a nahuel gallo y dijo que hubo un intento de apropiacion por parte de la afa
Tras volver de Venezuela

Bullrich, ¿contra el "Chiqui" Tapia?: recibió a Nahuel Gallo y dijo que hubo un intento de "apropiación" por parte de la AFA
una argentina varada en dubai por la guerra le pide ayuda al chiqui tapia
Desesperada

Una argentina varada en Dubai por la guerra le pide ayuda al Chiqui Tapia

Según un informe del organismo remitido a la Justicia la compañía presenta características compatibles con una sociedad sin actividad económica real, lo que la ubica bajo sospecha dentro de una investigación penal que también involucra a autoridades de la conducción de la AFA, entre ellas su presidente Claudio “Chiqui” Tapia.

De acuerdo con la documentación oficial, Malte SRL fue catalogada como una firma sin capacidad operativa económica ni financiera para respaldar el volumen de operaciones registradas. Entre las inconsistencias detectadas se mencionan cambios reiterados de domicilio fiscal, la inscripción de actividades comerciales sin relación entre sí y movimientos patrimoniales difíciles de justificar.

El análisis de ARCA también señaló transferencias frecuentes de bienes de alto valor —como vehículos, maquinaria e inmuebles— con escasa trazabilidad documental. Además, se registraron facturaciones por montos significativos entre empresas vinculadas, con conceptos que no coinciden con las actividades declaradas por la sociedad.

Otro de los puntos observados fue la estructura laboral de la empresa: en los períodos analizados solo se registró un empleado, pese a los niveles de facturación informados. También se detectó que la firma no actuó como agente de retención en ejercicios con volúmenes relevantes de operaciones, lo que resultaría incompatible con su nivel de actividad declarado.

El informe fue incorporado a una causa que tramita en la Justicia federal, donde se analizan posibles maniobras vinculadas a evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y utilización de sociedades pantalla.

Según trascendió, la empresa estaba vinculada a Juan Pablo Beacon, excolaborador cercano a Toviggino, quien había sido expuesto previamente en registros audiovisuales manipulando grandes sumas de dinero en efectivo.

Temas
Seguí leyendo

Las 5 razones por las que un empresario sanjuanino eludió una condena por evasión fiscal

Séptimo mes de caída real: la recaudación tributaria se hundió casi un 10% en febrero

¡Atención monotribustistas!: Qué deben hacer si ARCA los recategorizó

El comienzo del fin: la UNSJ adjudicó la obra de la Escuela de Música y está a un paso de reanudarse

Caso Libra: Ferraro reveló las nuevas pruebas que comprometen a Milei

Nuevo sistema electoral en San Juan: sin descartar la boleta única, el Gobierno aclaró cómo elegirán candidatos los frentes

Como 9 años atrás en San Juan, Córdoba estrenó el Sistema Acusatorio con Flagrancia

Milei volverá a verse este sábado con Donald Trump

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la fabrica de puloveres mas conocida de mar del plata extendera las suspensiones de sus trabajadores
Consumo

La fábrica de pulóveres más conocida de Mar del Plata extenderá las suspensiones de sus trabajadores

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado
Alivio

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.
Dolor en las redes

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

Empresarios mineros apoyan abrir vuelos a Chile, pero también ponen foco en otro destino para afianzar la actividad
Propuesta

Empresarios mineros apoyan abrir vuelos a Chile, pero también ponen foco en otro destino para afianzar la actividad

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato
Cuarto Intermedio

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque motochorro

La dueña de una importante cadena mayorista fue asaltada en una calle de Capital y le arrebataron $8.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nuevo sistema electoral en San Juan: sin descartar la boleta única, el Gobierno aclaró cómo elegirán candidatos los frentes
Proyecto

Nuevo sistema electoral en San Juan: sin descartar la boleta única, el Gobierno aclaró cómo elegirán candidatos los frentes

Alerta en el transporte de cargas en San Juan: empresarios advirtieron que el conflicto en Medio Oriente impactaría en el costo del flete
Situación

Alerta en el transporte de cargas en San Juan: empresarios advirtieron que el conflicto en Medio Oriente impactaría en el costo del flete

Como 9 años atrás en San Juan, Córdoba estrenó el Sistema Acusatorio con Flagrancia
Histórico

Como 9 años atrás en San Juan, Córdoba estrenó el Sistema Acusatorio con Flagrancia

Golpe a una banda tras el asalto a una jubilada: secuestraron armas, cocaína y bienes robados
Allanamiento

Golpe a una banda tras el asalto a una jubilada: secuestraron armas, cocaína y bienes robados