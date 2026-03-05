jueves 5 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tras volver de Venezuela

Bullrich, ¿contra el "Chiqui" Tapia?: recibió a Nahuel Gallo y dijo que hubo un intento de "apropiación" por parte de la AFA

La legisladora no había estado en la conferencia de prensa del miércoles. También sostuvo que hubo “cuestiones de carácter íntimo” de la cárcel que el gendarme contará cuando esté en “condiciones”.

Por Agencia NA
image
Lee además
nahuel gallo se quebro al recordar lo que vivio: no quiero contar las atrocidades que hicieron
En el Rodeo I

Nahuel Gallo se quebró al recordar lo que vivió: "No quiero contar las atrocidades que hicieron"
la suegra de nahuel gallo le agradecio a la afa por la vuelta del gendarme
Operativo

La suegra de Nahuel Gallo le agradeció a la AFA por la vuelta del gendarme

“Estuve charlando un rato largo con él, fue una charla muy importante porque como ministra de Seguridad en ese momento seguí el caso desde el primer día”, relató Bullrich.

También sostuvo que hubo “cuestiones de carácter íntimo” de la cárcel que Gallo contará cuando esté en “condiciones”.

Además, adelanto que Gallo expresó la necesidad de “seguir en la Gendarmería”. “Primero habrá un tiempo de adaptación y, luego, vendrán las tareas de Gendarmería”.

También señaló que los representantes de la AFA le pidieron a Gallo que mencionara a la entidad como una de las responsables de gestionar su liberación, a lo que el gendarme “se negó” porque “sabe que su país estuvo siempre”.

“Les agradeció de manera privada y no lo quiso hacer público”, acotó Bullrich sobre Gallo.

“Hubo un intento de apropiación. Ellos podían llegar Delcy Rodríguez, son amigos y comparten ese mismo modelo. Nosotros no”, dijo Bullroch sobre las gestiones de la AFA para repatriar al gendarme.

Y añadió que Argentina “siempre tuvo dificultades. Nuestra embajada en Venezuela fue destruida. Gallo está acá y eso es lo importante”, concluyó.

Bullrich no había estado en la conferencia de prensa que Gallo brindó ayer desde el Edificio Centinela de la Gendarmería.

Gallo afirmó ayer que posee “escasa información” de lo que pasó durante su cautiverio y dijo que está tratando de “reinsertarse en la sociedad”.

“Me encuentro bien de salud, gracias a Dios, estoy pasando por un momento de estudios y tratando de reinsertarme en la sociedad”, indicó.

Temas
Seguí leyendo

No pudo ser: Faustino Oro se quedó a un paso de ser el gran maestro más joven de la historia

Juan Bautista Mahiques asumió como nuevo ministro de Justicia de Javier Milei, en lugar de Cúneo Libarona

El Gobierno convoca a ATE y UPCN a reabrir la paritaria del sector público nacional

Argentina se sumará a una coalición de seguridad hemisférica contra el narcoterrorismo que impulsa Estados Unidos

ANMAT prohibió dos modelos de lentes de contacto: de cuáles se trata

Detuvieron a una mujer acusada de abandonar a su bebé recién nacido en la calle

El Viceministro de Justicia se enteró en vivo de que ya no era funcionario

Tragedia: una nena de 5 años murió atragantada con semillas de girasol

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
detuvieron a una mujer acusada de abandonar a su bebe recien nacido en la calle
Conmoción

Detuvieron a una mujer acusada de abandonar a su bebé recién nacido en la calle

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga
Una detenida

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga

El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Perla (tercera de izquierda a derecha), la venedora del Quini 6 millonario, junto a su familia. video
Videonota

Perla, la agenciera nuevejulina de 77 años que vendió el Quini millonario: "Estoy feliz porque el ganador es un trabajador"

El carnicero asaltado contó que es el cuarto hecho delictivo que sufre.
Atraco en una carnicería

Como era poca la plata, tres asaltantes se llevaron de botín 70 kilos de carne de un negocio de Capital

Te Puede Interesar

Las 5 razones por las que un empresario sanjuanino eludió una condena por evasión fiscal
Ley penal más benigna

Las 5 razones por las que un empresario sanjuanino eludió una condena por evasión fiscal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen de archivo.
Ciclismo

Maribel Aguirre, la ama provisoria de la Vuelta a San Juan Damas 2026: voló en Rivadavia y nuevamente terminó como líder

Tras la megaestafa, alquilan el local que fue sede de Branka Motors
Capital

Tras la megaestafa, alquilan el local que fue sede de Branka Motors

Nos encontró un árabe: un sanjuanino contó su odisea en medio de la guerra en Medio Oriente
En las redes

"Nos encontró un árabe": un sanjuanino contó su odisea en medio de la guerra en Medio Oriente

El EPRE de San Juan se enfrentó con el ENRE por que este organismo le concedió la disponibilidad de uso por 25 años a Vicuña de la línea eléctrica de 500 kV.
Tensión en San Juan

Línea de 500 kV para una minera: los argumentos con que el EPRE salió a cruzar a Nación