Bullrich, ¿contra el "Chiqui" Tapia?: recibió a Nahuel Gallo y dijo que hubo un intento de "apropiación" por parte de la AFA

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , se reunió este jueves con el gendarme Nahuel Gallo , quien fuera liberado de su detención ilegal en Venezuela después de 448 días, y denunció un intento de “apropiación” del caso por parte de la AFA, presidida por el sanjuanino Claudio "Chiqui" Tapia y quien quedó involucrado en este hecho .

“Estuve charlando un rato largo con él, fue una charla muy importante porque como ministra de Seguridad en ese momento seguí el caso desde el primer día”, relató Bullrich.

También sostuvo que hubo “cuestiones de carácter íntimo” de la cárcel que Gallo contará cuando esté en “condiciones”.

Además, adelanto que Gallo expresó la necesidad de “seguir en la Gendarmería”. “Primero habrá un tiempo de adaptación y, luego, vendrán las tareas de Gendarmería”.

También señaló que los representantes de la AFA le pidieron a Gallo que mencionara a la entidad como una de las responsables de gestionar su liberación, a lo que el gendarme “se negó” porque “sabe que su país estuvo siempre”.

“Les agradeció de manera privada y no lo quiso hacer público”, acotó Bullrich sobre Gallo.

“Hubo un intento de apropiación. Ellos podían llegar Delcy Rodríguez, son amigos y comparten ese mismo modelo. Nosotros no”, dijo Bullroch sobre las gestiones de la AFA para repatriar al gendarme.

Y añadió que Argentina “siempre tuvo dificultades. Nuestra embajada en Venezuela fue destruida. Gallo está acá y eso es lo importante”, concluyó.

Bullrich no había estado en la conferencia de prensa que Gallo brindó ayer desde el Edificio Centinela de la Gendarmería.

Gallo afirmó ayer que posee “escasa información” de lo que pasó durante su cautiverio y dijo que está tratando de “reinsertarse en la sociedad”.

“Me encuentro bien de salud, gracias a Dios, estoy pasando por un momento de estudios y tratando de reinsertarme en la sociedad”, indicó.