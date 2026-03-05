jueves 5 de marzo 2026

A tener cuidado

ANMAT prohibió dos modelos de lentes de contacto: de cuáles se trata

De acuerdo con la Anmat se trata de productos ilegítimos que carecen de la autorización sanitaria para ser comercializadas y, por lo tanto, potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves la venta en todo el país de dos modelos de lentes de contacto y de una solución multipropósito para su limpieza. Así quedó plasmado en la Disposición 1099/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular del organismo, Luis Eduardo Fontana.

Allí se dispuso la prohibición del "uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional, de todos los lotes, colores y tamaños de los productos identificados como NOVMAS® contact Lenses – Manufactured by AIREDI OPTICAL TECHNOLOGY CO., LTD.; NOVMAS® contact Lenses – HAPPY HALLOWEEN, Manufactured by BEIJIN NATURAL BEAUTY OPTICS CO. LTD.; NOVMAS CONTACT LENS, MULTI-PURPOSE CONTACT LENS solution, 60 ml. CHONGQING SHIJIAN EYE HEALTH INDUSTRY CO LTD".

La medida fue adoptada luego de un procedimiento de control realizado en noviembre de 2025, cuando inspectores del organismo detectaron la venta de estos artículos sin respaldo documental ni garantías sobre su calidad o seguridad.

La investigación se originó a partir de una causa penal impulsada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°12 de la Unidad Fiscal Este de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que detectó la comercialización de lentes de contacto presuntamente irregulares.

A partir de esa intervención, el 26 de noviembre de 2025 personal del Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) -dependiente de ANMAT- inspeccionó el comercio “Laura Mayorista”, propiedad de Jiang Guifang.

Durante el procedimiento se encontraron alrededor de 10 mil blisters de lentes de contacto NOVMAS exhibidos para la venta, junto con una cantidad no especificada de solución multipropósito para lentes de contacto de la misma marca.

Tras el análisis del caso, la Dirección de Gestión de Información Técnica de ANMAT confirmó que los productos no se encontraban inscriptos en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

El organismo advirtió que el uso de productos no certificados puede provocar complicaciones oculares, como infecciones o daños en la visión, especialmente cuando se utilizan sin control profesional.

